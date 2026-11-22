Famosa cantante peruana revela que se enamoró de una mujer hace 2 años y expone fuerte reacción de su madre: "Fue shockeante" Una cantante peruana que ha sido telonera de reconocidos artistas internacionales confesó que se enamoró de su mejor amiga hace dos años y descubrió que era bisexual.

La cantante Nicole Favre sorprendió al compartir detalles de una de las etapas más personales de su vida. Durante una entrevista para RPP, la artista peruana reveló que descubrió su bisexualidad hace dos años, cuando comenzó a experimentar sentimientos amorosos por una de sus amigas más cercanas, quien actualmente es su pareja.

La intérprete también recordó cómo recibió su madre la noticia y reconoció que, al principio, la situación fue difícil de asimilar para ella. Sin embargo, aseguró que las cosas han cambiado con el tiempo y que actualmente su progenitora mantiene una buena relación con su novia. Estas experiencias forman parte de su álbum 1998, un proyecto musical en el que plasmó los cambios sentimentales y personales que marcaron los últimos años.

Nicole Favre revela cómo descubrió su bisexualidad hace dos años: se enamoró de su mejor amiga

Nicole Favre explicó que reconocer su bisexualidad fue un proceso que no había imaginado experimentar. Según relató, antes de conocer a su actual pareja nunca se había cuestionado la posibilidad de sentir atracción por una mujer.

"Para mí ha sido un proceso porque yo no sabía que era bisexual hasta hace dos años, que me empecé a enamorar de mi mejor amiga. Yo no tenía idea que me podían gustar las mujeres", confesó durante la conversación.

Esta etapa personal también coincidió con otros cambios en su vida sentimental. La artista atravesó el final de una relación de siete años, pasó por su primera etapa de soltería y posteriormente inició un vínculo amoroso con una mujer. Todas estas vivencias terminaron convirtiéndose en parte de la historia que decidió contar a través de su música.

"Todo ese proceso está en el álbum 1998. O sea, por eso es un disco tan importante para mí y tan personal", manifestó.

La reacción de su madre al enterarse de su bisexualidad

Otro de los aspectos que Nicole Favre recordó durante la entrevista fue la reacción de su madre cuando conoció su nueva relación sentimental.

La cantante reconoció que comunicarle lo que estaba viviendo no fue sencillo, pues su progenitora necesitó tiempo para procesar la noticia y adaptarse a esta nueva realidad familiar.

"Mi mamá está más tranquila, la quiere mucho. Al comienzo sí fue medio shockeante para ella", expresó la artista, quien dejó en claro que la reacción inicial no impidió que ambas pudieran avanzar hacia una relación más tranquila.