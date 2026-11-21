Milena Warthon impacta con parodia a Lemon Pay y se burla de sus detractores: “¿Esos son hombres?” Milena Warthon respondió las críticas de su físico tras el polémico video de del influencer Lemon Pay. Asimismo, sorprendió en redes sociales con una caracterización que generó debate.

Milena Warthon volvió a acaparar la atención en las redes luego de publicar una parodia dirigida a las críticas que recibió por el polémico contenido difundido por el creador Lemon Pay. La cantante optó por responder los comentarios negativos sobre su apariencia con sarcasmo y lanzó una frase que se viralizó entre los usuarios: "¿Esos son hombres?".

La reacción de la artista llega en medio de la controversia desatada por una serie de entrevistas en las que se cuestionó su imagen y su vida personal. Con este nuevo clip, la intérprete de 'Warmisitay' decidió darle la vuelta al formato que originó los ataques hacia ella por parte de José Sebastián Cusquisiban Benítez.

La parodia con la que Milena Warthon respondió a las burlas de su físico

Para replicar la dinámica de las entrevistas en la vía pública, la artista ideó una escena ficticia en la que asumió el papel de una transeúnte abordada por un supuesto reportero. La cantante apareció usando una peluca gris junto a un atuendo llamativo, fingiendo incluso no saber de quién se trataba cuando el entrevistador mencionó su nombre.

El momento más comentado del video viral ocurrió cuando el falso periodista le indicó que diversos hombres afirmaban odiar a la intérprete y se burlaban de su físico. Sin perder el personaje, Warthon respondió: "Ah, ¿esos son hombres?". Asimismo, remató su crítica hacia quienes la atacan en las plataformas con la frase: “A ella la odian puros pájaros”.

Por qué la intérprete de 'Warmisitay' calificó de denigrante el video viral de Lemon Pay

El conflicto entre Warthon frente a Cusquisiban Benítez estalló semanas atrás, cuando el creador de contenido publicó grabaciones en las que consultaba a peatones su opinión sobre la cantante, enfocándose más en expresiones despectivas sobre su cuerpo que sobre su trayectoria musical, una exposición que la artista calificó públicamente como denigrante.

Tras pronunciarse sobre los ataques que enfrenta en internet, la intérprete recibió el respaldo de sus seguidores que cuestionaron el contenido del influencer. En paralelo a esta polémica, la cantante aprovechó sus redes para convocar a mujeres de todas las edades a participar en la grabación de un video especial el 22 de noviembre a las 8.40 a. m., en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N).