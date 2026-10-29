Melissa Klug rompe su silencio sobre el romance de Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. con llamativo mensaje: “Hasta ahora los veo felices” Melissa Klug se pronunció sobre la relación de Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. en Instagram. La empresaria expresa sus sinceros deseos hacia la nueva pareja de la televisión con emotivo comentario.

Melissa Klug se pronunció sobre la relación sentimental de su hija Samahara Lobatón con Renato Rossini Jr. a través de Instagram. La empresaria respondió una pregunta de sus seguidores y compartió su percepción sobre la pareja, que mostró su cercanía durante el reality 'El Sultanato'.

La respuesta de la popular 'Blanca de Chucuito' llamó la atención porque se refirió directamente al romance. "Que hasta ahora los veo felices y espero que así siempre", escribió, dejando en claro que desea que ambos continúen su relación en buenos términos.

La 'Blanca de Chucuito' da su bendición a la nueva pareja en Instagram

Melissa Klug abrió una caja de preguntas en sus historias de Instagram con el mensaje "Hace tiempo que no hablamos pregunten", invitando a sus seguidores a consultarle sobre distintos temas. Entre las interrogantes que recibió, una estuvo relacionada con el romance de Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr.

La empresaria respondió: "Que hasta ahora los veo felices y espero que así siempre". Con estas palabras, manifestó su deseo de que la pareja mantenga la felicidad que, según su percepción, ambos muestran actualmente. Su comentario se produjo después de que su hija compartiera muestras de cariño hacia Rossini Jr. en redes sociales.

Así nació el romance entre Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. tras 'El Sultanato'

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. mostraron una especial cercanía durante su participación en el reality 'El Sultanato'. Sin embargo, después de su paso por el programa, las publicaciones de ambos en redes sociales dejaron ver con mayor claridad su vínculo sentimental.

La hija de Melissa Klug compartió fotografías junto a Rossini Jr., incluida una imagen en la que aparecen besándose. "Los realitys sí te dejan cosas bonitas", escribió Lobatón al acompañar una de sus publicaciones. Por su parte, Rossini Jr. también interactuó con los contenidos que ella compartió en sus redes sociales.