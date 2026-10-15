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Melissa Klug vive momentos de angustia por la salud de su madre: "La han operado... lleva 10 días así"

La empresaria Melissa Klug enfrenta un difícil momento familiar ante la hospitalización de su madre, Liliana Orbegoso, quien fue intervenida por un delicado problema del sistema digestivo.

La empresaria Melissa Klug reveló por qué le operaron a su madre.
La empresaria Melissa Klug reveló por qué le operaron a su madre.Foto: composición LR/ATV/Instagram
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Melissa Klug atraviesa un complicado momento familiar. La empresaria reveló que su madre, Liliana Orbegoso, permanece internada desde hace varios días tras someterse a una operación, situación que ha generado preocupación en su entorno más cercano.

Lejos de las polémicas y de su habitual actividad en la farándula nacional, la conocida 'Blanca de Chucuito' expresó su angustia por la evolución de su progenitora, quien enfrenta un delicado problema de salud relacionado con el sistema digestivo.

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Madre de Melissa Klug fue operada por problema de salud

La figura televisiva se refirió al tema al explicar por qué había sido vista bastante preocupada en un hospital. En ese contexto, contó que su madre fue sometida a una intervención quirúrgica y que su salud aún se encuentra comprometida. "Estaba con mi madre; está un poco delicada. Lo que pasa es que la han operado", comentó Klug a la periodista Carla Chevez.

La empresaria también brindó algunos alcances sobre el cuadro médico de su progenitora. Aunque no profundizó en detalles sobre el tratamiento ni las posibles causas de la afección, sí explicó cuál es el problema de salud que enfrenta actualmente. "Tiene trastorno inflamatorio del tubo digestivo. Lleva diez días así y hace seis que la operaron", señaló respecto al diagnóstico y al tiempo que lleva internada.

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Hasta el momento, la expareja de Jefferson Farfán no ha precisado si el trastorno inflamatorio del tubo digestivo corresponde a una enfermedad específica ni ha informado cuándo podría recibir el alta médica. Lo único confirmado es que la intervención quirúrgica se realizó días atrás y que la paciente continúa bajo observación mientras su familia continúa preocupada.

Pese a la angustia que le genera el estado de salud de su madre, Melissa también encontró motivos para sonreír. El 15 de octubre celebró el sexto cumpleaños de su primera nieta Xianna, hija de Samahara Lobatón y Youna. La menor recibió el cariño de su abuela en una fecha especial marcada por la ausencia de la joven influencer, quien actualmente participa en el reality internacional ‘El Sultanato’ desde Miami, donde también figura Renato Rossini Jr.

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