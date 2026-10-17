Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. se pronuncian tras quedar fuera de reality: “El juego queda aquí”

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. rompieron su silencio durante la última emisión de 'El Sultanato', luego de que se anunciara el final del reality a solo tres semanas de su estreno. En medio de las expectativas sobre el futuro de su vínculo, los participantes aprovecharon el espacio para agradecer al equipo de producción y despedirse de sus compañeros.

La hija de Melissa Klug expresó su gratitud por haber formado parte del proyecto y aseguró que no se llevaba conflictos personales con los demás concursantes. Por su parte, Renato Rossini Jr. destacó las relaciones que construyó durante el programa y consideró que la experiencia permitió transmitir sentimientos positivos a los espectadores.

La pareja reality se pronuncia tras la cancelación de 'El Sultanato'

Durante el último programa de 'El Sultanato', Samahara Lobatón agradeció la confianza que recibió para participar en el proyecto. Además, señaló que se llevaba buenos recuerdos de las semanas compartidas con los participantes y que no guarda resentimientos. "Gracias a todos ustedes por las semanas vividas. Ha sido una experiencia muy linda y el juego queda aquí. No me voy con nada personal a casa. Me voy conociendo a grandes seres humanos."

Por su parte, Renato Rossini Jr. también tomó la palabra para agradecer la oportunidad de participar en el show, resaltando la conexión que logró establecer con los demás concursantes. "Gracias por permitirme conocer personas maravillosas. Creo que traspasamos la pantalla, porque más que 'hate' (odio), generamos bastante amor, porque este proyecto se hizo con mucho amor", sostuvo durante su intervención final.

El segundo reality donde participa Samahara Lobatón es cancelado

El final de 'El Sultanato' representa otra interrupción en la trayectoria de Samahara Lobatón dentro de los realities. La influencer ya había participado en 'La Prisión de Destino 2', producción que también fue cancelada ante la posible intervención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

En aquella ocasión, el programa no continuó debido a circunstancias relacionadas con una eventual intervención de las autoridades migratorias estadounidenses. Ahora, la hija de 'la blanca de Chucuito' vuelve a despedirse de un formato televisivo antes de lo previsto, luego de que su último reality anunciara un anticipado final apenas tres semanas después de su lanzamiento.