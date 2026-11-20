Querido influencer falleció trágicamente en un partido de fútbol y su prometida lo despide con desgarrador mensaje: "El amor de mi vida" La muerte del influencer de 29 años enluta a la comunidad digital. Tan solo horas antes, se mostró feliz junto a su hija, fruto de su relación con una creadora de contenido a quien le pidió la mano en 2025.

La repentina muerte del influencer brasileño Gabriel Félix, de 29 años, ha causado conmoción entre millones de seguidores en redes sociales. El joven creador de contenido falleció la noche del 19 de noviembre mientras disputaba un partido de fútbol, según reportó la prensa de su país.

Horas después de conocerse la noticia, su prometida, la también influencer Isabelle Abreu, compartió una emotiva despedida que reflejó el profundo dolor que atraviesa junto a su familia. La publicación estuvo acompañada por una serie de fotografías que repasaban algunos de los momentos más importantes de la historia de amor que ambos construyeron ante sus seguidores.

Muere el influencer brasileño Gabriel Félix en un partido de fútbol

La tragedia tomó por sorpresa a los miles de usuarios que seguían a la pareja. Antes de publicar el homenaje, Isabelle había confirmado el fallecimiento a través de sus historias de Instagram. En ese primer pronunciamiento explicó que todavía desconocían qué había ocurrido exactamente con Gabriel y pidió oraciones para sus seres queridos.

Poco después, la creadora de contenido regresó a sus redes con un mensaje mucho más personal. "Gabriel es el amor de mi vida, mi alma gemela", escribió en una larga carta en la que intentó poner en palabras una pérdida que, según confesó, aún le cuesta comprender.

Isabelle Abreu confirmó el fallecimiento de Gabriel Félix.

La influencer recordó además el vínculo que ambos formaron como pareja y familia. "Y este amor fue tan grande que se materializó en Amelie, la parte más bella de nuestra historia", expresó en referencia a la hija que tienen en común. Más adelante, le dedicó unas líneas que conmovieron aún a sus seguidores: "Te quiero, Gabriel. Qué honor haber compartido estos años contigo. Qué honor para Amelie tenerte como padre".

¿De qué falleció el influencer brasileño Gabriel Félix?

Entre las imágenes que acompañaron la publicación aparecieron retratos de Gabriel Félix en distintos momentos de su vida, fotografías de la pareja junto a su pequeña hija, instantáneas del embarazo de Isabelle y también recuerdos de la pedida de mano que el influencer le hizo en 2025, evento que lamentablemente no pudo concretarse en un matrimonio debido al trágico fallecimiento. El álbum virtual funcionó como un homenaje a una relación que era considerada una de las más queridas por la comunidad digital brasileña.

Isabelle Abreu confirmó el fallecimiento de Gabriel Félix.

La despedida culminó con una de las frases más dolorosas del mensaje: "Nuestro amor es eterno. Y tu legado también lo será. No puedo imaginar un mundo sin ti. No quiero creer lo que pasó, te quiero de vuelta". Finalmente, pidió privacidad mientras la familia intenta asimilar lo ocurrido.

La noticia resultó aún más impactante para sus seguidores debido a que, apenas horas antes del fallecimiento, ambos habían compartido contenido familiar. Isabelle Abreu publicó una fotografía de Gabriel junto a la pequeña Amelie, mientras que él subió a sus historias un video en el que aparecía jugando con su hija, material que terminó convirtiéndose en su última publicación.

Hasta el momento, la causa de la muerte de Gabriel Félix no ha sido confirmada por su familia. No obstante, el portal brasileño Babados informó que, según el testimonio de una prima del creador, el joven empezó a sentirse mal mientras jugaba fútbol y fue trasladado de urgencia a un hospital, pero no resistió. El medio también señaló que Gabriel padecía psoriasis, una enfermedad inflamatoria que, en algunos casos, puede aumentar el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Mientras tanto, amigos y seguidores continúan despidiéndolo en redes sociales.