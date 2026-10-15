El conflicto judicial entre Magaly Medina y Jefferson Farfán vuelve a estar en el centro de la atención pública. La conductora de ATV fue citada a una nueva audiencia en la que el Poder Judicial evaluará si mantiene el beneficio de servicios comunitarios o si debe afrontar una pena efectiva de prisión tras el pedido presentado por el exfutbolista.

A pesar de que la sentencia ya quedó firme, el caso sumó un nuevo capítulo luego de que la ‘Foquita’ solicitara que se revoque la medida que evitó el ingreso de la figura televisiva a la cárcel. La decisión recaerá en una nueva jueza, que escuchará los argumentos de las partes antes de emitir un pronunciamiento.

PJ cita nuevamente a Magaly Medina tras pedido de Jefferson Farfán

Según informó Infobae, el 39° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima programó para el próximo 12 de noviembre una audiencia en la que las partes volverán a exponer sus argumentos. La diligencia quedó a cargo de la jueza Sandra Elizabeth Mori Saavedra, quien asumió el expediente tras los cambios registrados en el despacho encargado de evaluar el caso.

De acuerdo con la información publicada por el citado medio, la magistrada dejó sin efecto la audiencia realizada previamente y solicitó a la Subdirección del Medio Libre del INPE un informe detallado sobre las jornadas de servicio comunitario cumplidas por Magaly y su productor. Ese reporte será uno de los elementos que se tomarán en cuenta para resolver el pedido impulsado por la defensa de Farfán.

El origen de esta disputa se remonta a 2019. Ese año, el programa ‘Magaly TV, la firme’ difundió imágenes captadas desde el exterior del departamento del exseleccionado nacional en Miraflores. En las escenas aparecía junto a la salsera Yahaira Plasencia durante un encuentro privado. El exfutbolista consideró que la emisión vulneró su intimidad y decidió llevar el caso ante la justicia.

La denuncia terminó con una sentencia condenatoria contra la figura de ATV. En 2024, el Poder Judicial le impuso 2 años y 8 meses de prisión efectiva, pena que posteriormente fue sustituida por 138 jornadas de servicios comunitarios, además del pago de una reparación civil y una multa. La condena quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara el último recurso presentado por la conductora.

Ahora, el novio de Xiomy Kanashiro busca que ese beneficio sea revocado. Su pedido surge luego de que denunciara presuntas irregularidades en el cumplimiento de las labores comunitarias que la popular 'Urraca' realiza en una parroquia, tema que incluso ha sido expuesto públicamente por ambas partes en los últimos meses.