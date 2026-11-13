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Carlos Alcántara no descarta encuentro con Magaly Medina y sorprende con potente mensaje: "Que se cuide, la mald***"

Pese a la constante exposición de su vida nocturna, Carlos Alcántara no huye de Magaly Medina, a quien mandó una impensada frase en plena alfombra roja de 'La Gran Sangre: Ojo x Ojo'.

Meses atrás, Carlos Alcántara expresó molestia ante al constante exposición que el programa de Magaly Medina hacía de su vida nocturna.
Meses atrás, Carlos Alcántara expresó molestia ante al constante exposición que el programa de Magaly Medina hacía de su vida nocturna. | Foto: composición LR/Magaly TV, la firmeFoto: composición LR/Magaly TV, la firme
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Carlos Alcántara no le cierra la puerta a Magaly Medina. Durante la alfombra roja de 'La Gran Sangre: Ojo x Ojo', el intérprete de El Dragón aseguró que estaría dispuesto a conversar con la 'Urraca', pese a que meses atrás manifestó su incomodidad luego de la exposición constante de imágenes de su vida nocturna.

El popular Cachín dejó claro que no guarda resentimientos hacia la periodista e incluso le envió un mensaje que no pasó desapercibido.

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Carlos Alcántara no descarta encontrarse con Magaly Medina, pero le manda mensaje inesperado

Todo ocurrió la noche del miércoles 11 de noviembre, durante el esperado encuentro de la prensa con el elenco de 'La Gran Sangre: Ojo x Ojo', película que marca el regreso de una de las franquicias más populares entre el público peruano tras casi dos décadas.

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En medio de la actividad, Carlos Alcántara conversó con un 'urraco' de Magaly, quien le consultó si aceptaría dialogar con la conductora. Lejos de mostrarse incómodo, el actor respondió con firmeza: “Sí, no tengo ningún problema”.

No obstante, el momento más comentado llegó cuando el reportero volvió a insistir si existía alguna fricción con la figura de ATV. Fue entonces cuando Alcántara ratificó su postura y aprovechó para enviarle un mensaje en tono de broma a Medina “No. Que se cuide la maldit”,* declaró.

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La ocurrencia provocó las risas del 'urraco', mientras que Alcántara y su representante también tomaron la situación con humor. Hasta el momento, Magaly Medina no se ha pronunciado sobre las palabras del recordado 'Machín' de 'Pataclaun'.

La avant premiere de 'La Gran Sangre: Ojo x Ojo' reunió a figuras de su elenco principal, entre ellas Pietro Sibille, Aldo Miyashir y Milett Figueroa, además de Carlos Alcántara. Tras su llegada a los cines el jueves 12 de noviembre, la película convocó a más de 30.000 espectadores en su primer día de exhibición, un resultado que la convirtió en el mejor estreno peruano del 2026 hasta la fecha.

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