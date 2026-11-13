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Pietro Sibille 'trolea' a 'urraco' de Magaly Medina en alfombra roja de 'La Gran Sangre' y este le responde: "Nos mandaste a la michi..."

El actor Pietro Sibille sorprendió en el avant premiere de 'La Gran Sangre: Ojo x Ojo' con su reacción cuando se encontró con un reportero de Magaly Medina, a quien le recordó que lo habían expuesto.

Pietro Sibille asistió al avant premiere de 'La Gran Sangre: Ojo x Ojo' el miércoles 11 de noviembre.
Pietro Sibille asistió al avant premiere de 'La Gran Sangre: Ojo x Ojo' el miércoles 11 de noviembre. | Foto: composición LR/ATVFoto: composición LR/ATV
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La alfombra roja de ‘La Gran Sangre: Ojo x Ojo’ dejó varios momentos llamativos. Además del mensaje que Carlos Alcántara le envió a Magaly Medina, Pietro Sibille protagonizó un peculiar intercambio con un reportero de la conductora.

Todo ocurrió cuando el actor, quien fue el primero de los protagonistas en llegar al avant premiere realizado en Larcomar, se acercó a los medios de comunicación. Sin embargo, al notar que una de las preguntas provenía de un trabajador de ‘Magaly TV, la firme’, dejó claro que no tenía intención de declarar para ese espacio. Pese a ello, segundos después optó por responder de una forma que sorprendió a los presentes.

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Pietro Sibille ‘trolea’ a reportero de Magaly Medina

Según las imágenes difundidas en el programa, el reportero saludó a Sibille y mencionó el nombre de Magaly Medina. Al escucharlo, el actor volteó hacia una persona que lo acompañaba, quien le comentó: “Tranquilo, yo estoy acá”. Sin perder la calma, el intérprete de Mandril marcó distancia con una breve respuesta: “Con Magaly no”.

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Fue entonces cuando, lejos de retirarse, Sibille optó por tomarse la situación con humor y respondió a las consultas con un tono de voz apenas audible, tal como se aprecia en videos que luego circularon en redes sociales. Su reacción provocó las risas de varios periodistas que se encontraban en el lugar.

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No obstante, durante la transmisión de ‘Magaly TV, la firme’ se llegó a apreciar parte del intercambio. En medio de la conversación, el actor descartó cualquier malestar y aprovechó para enviarle un mensaje a la conductora. “Quiero decirle a Magaly que no es personal… Le mando un gran saludo”, se logra escuchar.

Tras ello, el ‘urraco’ le respondió que “estaban en buena onda” y le recordó: “Hace tiempo nos mandaste a la michi”. Ante el comentario, el artista sonrió y replicó: “Tú me expusiste”.

Más adelante, el hombre de prensa volvió a acercar el micrófono hacia el popular Mandril. Esta vez, según se pudo apreciar en las imágenes difundidas por el programa, el gesto habría generado una reacción de incomodidad por parte del protagonista de ‘La Gran Sangre: Ojo x Ojo’.

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