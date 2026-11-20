Periodista argentino lanza acusaciones contra Beto Ortiz tras tenso enfrentamiento: "Tienes denuncias por abuso" Luis Ventura respondió a Beto Ortiz tras sus declaraciones en Willax sobre la entrevista en 'Primicias Ya' y lanzó graves acusaciones relacionadas con presuntos casos de abuso y antecedentes judiciales.

El enfrentamiento entre Beto Ortiz y Luis Ventura sumó un nuevo capítulo el jueves 19 de noviembre, luego de que el conductor argentino respondiera públicamente a los comentarios del periodista peruano sobre su participación en el programa 'Primicias Ya'. Durante su intervención, expresó su molestia y lanzó una serie de acusaciones contra el expresentador de 'El valor de la verdad', a quien instó a preocuparse por sus propios antecedentes antes de cuestionar a otros comunicadores.

La reacción del periodista argentino se produjo después de que el peruano manifestara en su programa de Willax que tuvo la sensación de que los integrantes del espacio televisivo, especialmente Ventura, querían terminar rápidamente la entrevista que concedió un día antes. En respuesta, el conductor negó que hubiera existido una intención de cortar la comunicación y explicó que su producción le había advertido que disponían de poco tiempo para desarrollar la conversación.

Luis Ventura, periodista argentino, cuestiona a Beto Ortiz y expone denuncias en su contra

En 'Primicias Ya', Luis Ventura se dirigió directamente a Beto Ortiz y dejó de lado el intercambio sobre la entrevista para cuestionar públicamente sus antecedentes. Visiblemente molesto por las declaraciones que la exfigura de Latina había realizado, el argentino anunció que tenía información comprometedora sobre él.

"Betito, prepárate, prepárate. Porque tienes denuncias de abuso. Tienes una condena penal de un año y cuatro meses. También tienes una denuncia por haber salido en un programa con un arma de fuego metido en el cinturón. Además, alguien te denunció por abuso en reiteradas oportunidades", expresó durante su descargo.

El periodista también le lanzó una advertencia directa. "Antes de hablar de nosotros, mejor preocúpate", agregó, en referencia a los cuestionamientos que Ortiz había realizado sobre el comportamiento de los integrantes del programa argentino.

¿Qué pasó entre Beto Ortiz y Luis Ventura?

La controversia entre ambos periodistas comenzó el miércoles 18 de noviembre, cuando Beto Ortiz participó mediante una videollamada en 'Primicias Ya', programa argentino conducido por Marina Calabró y Luis Ventura. El comunicador peruano fue convocado para abordar la polémica generada por los comentarios de Nelson Castro sobre Chiclayo, ciudad que recibió la atención internacional durante la visita del papa León XIV.

Durante la conversación, Ortiz cuestionó la manera en que Castro se había referido a las condiciones de la ciudad peruana y calificó sus expresiones como clasistas. El periodista defendió a los habitantes de Chiclayo y sostuvo que las carencias de infraestructura o las condiciones económicas de una población no justifican comentarios despectivos sobre sus habitantes.

El intercambio también involucró a Luis Ventura, quien salió en defensa de Nelson Castro y pidió a Beto que tuviera paciencia antes de cuestionar a su colega.

Por su parte, Marina Calabró reconoció el malestar que habían provocado los comentarios en Perú, aunque recordó que las expresiones de un periodista no representan necesariamente la opinión de todos los argentinos.