Corazón Serrano impacta al lanzar tres canciones inéditas y Edwin Guerrero anuncia colaboraciones con artistas internacionales Anely Dávila, exvocalista de La Bella Luz, Kiara Lozano y Sharik Arévalo sorprendieron a sus fans con canciones originales, que forman parte del camino hacia la celebración de sus 34 años de trayectoria.

Los temas ‘Vuelve a mí’, ‘Condena de amor’ y ‘Nada es igual’ muestran los estilos de las jóvenes cantantes y son firmados por Edwin Guerrero.

Los temas ‘Vuelve a mí’, ‘Condena de amor’ y ‘Nada es igual’ muestran los estilos de las jóvenes cantantes y son firmados por Edwin Guerrero. Fotos: captura/Youtube

Corazón Serrano sigue cautivando a sus fanáticos con nuevas propuestas musicales. En esta oportunidad, la reconocida agrupación de cumbia peruana sorprende con el estreno de tres canciones inéditas, interpretadas por Anely Dávila, Kiara Lozano y Sharik Arévalo, quienes se convierten en las protagonistas de esta nueva etapa artística.

Estos estrenos llegan en medio de las celebraciones por los 34 años de trayectoria de Corazón Serrano, aniversario que la agrupación festejará en el Estadio San Marcos con un multitudinario concierto dedicado a sus seguidores.

Corazón Serrano lanza temas nuevos y anuncia colaboraciones internacionales

Los temas nuevos de Corazón Serrano, que fueron reconocidos en el Soniem Fest 2026, son 'Vuelve a mí', en la voz de Anely Dávila; 'Condena de amor', interpretada por Kiara Lozano; y 'Nada es igual', a cargo de Sharik Arévalo. Las tres composiciones llevan la firma de Edwin Guerrero Neira y permiten apreciar los diferentes estilos y talentos vocales de las jóvenes cantantes.

Tras los lanzamientos, Edwin Guerrero reapareció en una transmisión en vivo de TikTok para agradecer a sus fans por los buenos comentarios. Asimismo, el director musical aprovechó para anunciar que en los próximos días anunciarán un feat. de Cielo Fernández con un artista internacional. "Es una canción inédita también", expresó el piurano.

Corazón Serrano celebrará sus 34 años en Lima

El esperado espectáculo, denominado 'Camino a un sueño 3', se realizará el sábado 6 de febrero de 2027, a partir de las 5.00 p. m., en el Estadio San Marcos de Lima. Los fanáticos pueden adquirir sus entradas mediante la plataforma Gpass, con precios desde S/49.