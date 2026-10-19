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Mark Vito y su novia Leslie Echavarría dejan en shock a todos con importante anuncio sobre su familia: "Está creciendo"

¡Inesperado! Tras más de un año y medio de relación, Mark Vito y Leslie Echavarría sorprendieron a todos sus seguidores al revelar que su familia crece. Ambos ya habían manifestado su deseo de dar un paso más en su romance.

Mark Vito y Leslie Echavarría manifestaron, hace unos meses, sus deseos de ser padres. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Mark Vito y Leslie Echavarría manifestaron, hace unos meses, sus deseos de ser padres. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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Mark Vito y su novia Leslie Echavarría volvieron a acaparar la atención en las redes sociales tras compartir una noticia que tomó por sorpresa a sus seguidores. A través de sus cuentas oficiales de Instagram, ambos publicaron una emotiva fotografía en la que aparecen sosteniendo una pequeña prenda de bebé, acompañada de la frase la familia crece, un mensaje que despertó la emoción y las felicitaciones de sus seguidores.

La publicación no pasó desapercibida y rápidamente se llenó de comentarios de usuarios que les expresaron sus mejores deseos ante este importante anuncio. La pareja, que ha compartido públicamente sus planes de consolidar su relación y formar una familia, generó una ola de reacciones con esta tierna imagen.

Mark Vito y Leslie Echavarría llevan más de año y medio de relación.

Mark Vito y Leslie Echavarría llevan más de año y medio de relación.

¿Mark Vito y Leslie Echavarría serán padres?

Pese a que ambos aparecen sonrientes en la fotografía y anuncian con emoción que su familia está creciendo, la publicación no confirma la llegada de un bebé. En realidad, la tierna imagen forma parte de una estrategia para captar la atención de sus seguidores y generar expectativa en torno a una importante novedad relacionada con la pareja.

En el mismo carrete de fotografías que compartieron en sus cuentas oficiales de Instagram, Leslie Echavarría aprovechó para anunciar novedades sobre su emprendimiento Idiomas por un sol, mediante el cual ofrece alternativas accesibles para quienes desean aprender un nuevo idioma.

La novia de Mark Vito anunció mayores detalles sobre la nueva oferta de su proyecto e invitó a sus seguidores a conocer esta propuesta e inscribirse.

Mark Vito y la vez que confirmó que desea tener un hijo con Leslie Echavarría

Mark Vito sorprendió al revelar que desea convertirse nuevamente en padre junto a su pareja, Leslie Echavarría. La confesión ocurrió en abril de 2026, durante su participación en el reality La Granja VIP Perú, cuando el influencer se salvó de una noche de eliminación gracias al apoyo del público y aprovechó el momento para dedicarle unas emotivas palabras a su novia.

“Yo prometí a mi suegra que, si me salvaba, le voy a dar un nieto”, expresó el exesposo de Keiko Fujimori, desatando los aplausos y las reacciones de sus compañeros. Luego, con una sonrisa, reafirmó su promesa al añadir: “¡Este gringo sí cumple!”. Lo que Mark no sabía era que Leslie se encontraba en el set del programa y había escuchado su inesperada declaración.

Meses después, en julio de 2026, Mark Vito volvió a referirse a sus deseos de ampliar la familia y dejó entrever que ambos contemplaban esa posibilidad. “Me falta el varoncito, estoy buscando, estamos en eso”, comentó durante una entrevista, en la que también habló sobre sus planes de matrimonio con su novia.

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