Mark Vito y su pareja Leslie Echevarría son acusados de realizar actos indebidos dentro de una camioneta y así se defendieron Reportero encaró a la pareja de influencers, Mark Vito y Leslie Echevarría, y ellos sorprendieron con insólita excusa.

“Mark Vito y Leslie Echevarría son captados realizando conductas indebidas en plena vía pública”, señala la voz en off de un video que se volvió viral en TikTok. En las imágenes, la pareja de influencers aparece dentro de una camioneta estacionada en una calle, realizando movimientos que afectaron la tranquilidad de los vecinos.

Ante la situación, un reportero se acercó al vehículo para preguntarles qué estaba ocurriendo y registrar sus reacciones. “¿Disculpe, qué están haciendo? ¿Es verdad que están cometiendo conductas indebidas? ¿Por qué se está moviendo tanto el carro?, les consultó. Frente a estos cuestionamientos, el exesposo de Keiko Fujimori y la empresaria huancaína dan su versión.

Mark Vito y su novia responden tras ser acusados de realizar actos indebidos

Luego de que un reportero se acercara a Mark Vito y Leslie Echevarría para preguntarles qué ocurría dentro de su camioneta, debido a los constantes movimientos del vehículo, la pareja decidió responder. Ambos bajaron la luna del auto para aclarar la situación y rechazar las versiones de que estuvieran realizando actos indebidos en plena calle.

“No, señor (reportero) estamos limpiando el carro”, respondió el influencer. Su prometida respaldó su versión y también lanzó un comentario al periodista. “Sí, cochino, no pienses mal”, expresó.

Sin embargo, todo terminó siendo parte de una estrategia publicitaria. La pareja grababa un video para promocionar una conocida caja de préstamos, aprovechando su popularidad en redes sociales y el alcance que tienen como creadores de contenido.