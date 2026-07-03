Mafer Portugal, hija del reconocido Tommy Portugal, ha logrado destacar en la escena musical a pesar de sus inicios complicados. Su tema 'Mix me extrañarás' alcanzó un millón de visualizaciones en YouTube. | Fotos: Instagram.

Mafer Portugal, hija del reconocido Tommy Portugal, ha logrado destacar en la escena musical a pesar de sus inicios complicados. Su tema 'Mix me extrañarás' alcanzó un millón de visualizaciones en YouTube. | Fotos: Instagram.

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Mafer Portugal ha logrado lo que toda artista anhela: tener un nombre propio. A pesar de ser hija de Tommy Portugal, la joven cantante no la ha tenido fácil. Intentó en dos oportunidades ingresar a 'La voz Perú' y se esforzó. Sin embargo, ningún jurado apostó por su voz. Luego, consiguió trabajo en You Salsa, donde empezó a ganar cierto reconocimiento. Pero fue en la cumbia donde logró conquistar al público con sus interpretaciones.

En las últimas semanas, María Fernanda Véliz, su verdadero nombre, logró que el tema 'Mix me extrañarás', que se estrenó hace dos meses en YouTube, llegara al millón de reproducciones, debido a que empezó a viralizarse en TikTok.

El paso de Mafer Portugal por 'La voz Perú'

No se avergüenza de su pasado. La propia Mafer Portugal ha compartido en sus redes sociales un video de las dos veces en que no logró superar el casting de 'La voz Perú'. Según la cantante, lo que le pasó le sirve para mantener los pies sobre la tierra.

La primera vez que Mafer intentó ingresar a 'La voz Perú' fue en 2021, cuando cantó 'Creo en mí', de Natalia Jiménez. En aquella ocasión, ni Eva Ayllón, ni Daniela Darcourt, ni Mike Bahía ni Guillermo Dávila apostaron por su voz.

"A él le encanta que yo también esté metida en la música. De hecho, él es cantante de cumbia, es Tommy Portugal. Estoy muy orgullosa de lo que él hace y él también está orgulloso de lo que yo hago. En un futuro, me gustaría ser cantante como él", manifestó en la entrevista previa.

Meses después, la hija de Tommy Portugal sorprendió al versionar 'A puro dolor', pero no fue suficiente para el jurado. Christian Yaipén, Eva Ayllón, Daniela Darcourt y Noel Schajris optaron por no tocar el botón de aprobación.

El éxito de Mafer Portugal en la cumbia

Dicen que lo que se hereda no se hurta, y ese parece ser el caso de Mafer Portugal. La cantante de Papillón ha recibido buenos comentarios por grabar 'Me extrañarás', tema que justamente se popularizó años atrás en la voz de su padre, Tommy Portugal, cuando fue parte de Los Caribeños de Guadalupe.

"Con esa voz y no ganó en ‘Yo soy’?", "Ella si sacó el talento de su papá. Linda muñequita, bendiciones", "Por fin una voz que me da sed", "Revivió ese temazo que cantaba su papá con Caribeños de Guadalupe", "Con ella esta canción se volvió en mi favorita", "Qué manera de interpretar Mafer, te salió excelente" y "Ay mi Mafer hermosa, cada tema que canta, con esa voz tan impresionante....se me pega los temas que cantas"; fueron algunos comentarios de los usuarios de TikTok.