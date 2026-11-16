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Novio argentino de Macarena Vélez sorprende al revelar si es mantenido por la modelo: "Ella me da todo, yo no trabajo"

Luego de recibir diversos comentarios que lo cuestionaban por no trabajar y lo tildaban de mantenido, Juan Ichazo, pareja de Macarena Vélez, aseguró que la exchica reality le "da todo".

Juan Ichazo y Macarena Vélez llevan más de año y medio de relación. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Juan Ichazo y Macarena Vélez llevan más de año y medio de relación. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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El argentino Juan Ichazo llamó la atención al pronunciarse sobre las críticas que recibe por su relación sentimental con Macarena Vélez. El modelo respondió con ironía a quienes lo califican de mantenido y aseguró que no le preocupan los comentarios sobre su vida personal.

Durante sus declaraciones, el novio de la modelo peruana también hizo una precisión sobre su situación laboral. Aunque bromeó al afirmar que su pareja le da todo, explicó que trabaja como coach nutricional desde hace tres años.

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Juan Ichazo, novio de Macarena Vélez, responde con ironía a críticas

Juan Ichazo aseguró que prefiere tomar con humor los calificativos que recibe, entre ellos narcisista y mantenido. El argentino incluso respondió en tono de broma: "Macarena me da todo, yo no trabajo", dejando en evidencia que no se siente afectado por los cuestionamientos.

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Sin embargo, el modelo aclaró que sí tiene una ocupación. Según explicó, se desempeña como coach nutricional desde hace tres años, una actividad con la que respondió a las versiones que señalan que Macarena Vélez cubriría todos sus gastos.

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Macarena Vélez y Juan Ichazo: una relación que no se salva de las polémicas

Aunque Macarena Vélez y Juan Ichazo han mostrado públicamente que atraviesan una etapa sentimental estable, su romance no ha estado libre de cuestionamientos. Desde que hicieron pública su relación en marzo de 2025, ambos recibieron críticas por las circunstancias en las que comenzó su historia de amor, especialmente porque el argentino acababa de separarse de Johana Cubillas, con quien tiene dos hijos.

Otra controversia surgió en septiembre de 2025, cuando la 'Nena' acusó a su expareja y a la exintegrante de 'Combate' de realizar compras por aproximadamente 1.000 dólares con su tarjeta de crédito sin autorización. La modelo respondió que el dinero había sido devuelto.

Pese a los conflictos, Macarena Vélez ha defendido su relación y ha rechazado los cuestionamientos sobre el inicio de su romance. La modelo sostuvo que conoció a Ichazo después de que él terminara su relación anterior. Ambos han continuado mostrándose juntos públicamente, mientras las controversias vinculadas con la expareja del argentino y los comentarios sobre su situación económica mantienen su historia sentimental en la atención de la prensa de espectáculos.

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