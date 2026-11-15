Carlos Alcántara hace sensible confesión sobre los desafíos médicos de su hijo Lorenzo: 'Me gustaría quitarle toda la medicina'" El actor Carlos Alcántara describió el día a día de Lorenzo, resaltando cómo su hijo, fruto de su relación con Jossie Lindley, percibe las emociones dentro del espectro autista.

Aunque se encuentra en plena promoción de la película ‘La Gran Sangre: Ojo por Ojo’, Carlos Alcántara protagonizó una de sus entrevistas más personales al hablar de su hijo Lorenzo, un tema que suele abordar con honestidad y desde su experiencia como padre.

Durante una conversación con Carlos Carlín en el podcast ‘Efecto Kintsugi’, el actor compartió algunas reflexiones sobre los retos que enfrenta su familia y dejó una confesión que llamó la atención por la forma en que imagina una mejor calidad de vida para su hijo.

Carlos Alcántara expresa deseo sobre el futuro de su hijo Lorenzo

A lo largo de los años, Carlos Alcántara ha hablado públicamente sobre Lorenzo y sobre el aprendizaje que significó para él comprender las necesidades de una persona dentro del espectro autista. En esta ocasión, el actor volvió a referirse al tema desde una mirada íntima, centrada en las decisiones médicas y los desafíos cotidianos que acompañan a su familia.

Al explicar uno de los deseos que mantiene respecto al futuro de su hijo, el intérprete admitió que le gustaría conocer cómo se desenvolvería Lorenzo sin los medicamentos que actualmente forman parte de su rutina. “Que me gustaría quitarle toda la medicina que toma y empezar a ver quién es Lorenzo sin nada de medicina. Llevarlo a un sitio donde le empiecen a quitar todo y ver si realmente Lorenzo necesita medicina o necesita que se entienda bien cómo es su forma de vida, cómo la percibe”, expresó.

Cómo describe el día a día de Lorenzo

Lorenzo nació durante la relación que Alcántara mantuvo con Jossie Lindley. Con el paso de los años, el artista se convirtió en una de las figuras públicas peruanas que más ha contribuido a visibilizar el autismo desde la experiencia familiar, compartiendo aprendizajes y reflexiones sobre la importancia de comprender las distintas formas de percibir el mundo.

En la entrevista, el popular ‘Cachín’ también ofreció algunos ejemplos sobre situaciones que forman parte de la cotidianeidad de Lorenzo. Al intentar explicar cómo procesa determinadas señales físicas y emocionales, señaló: “Lorenzo tiene un tema como que no está en la tierra. No es consciente de todas sus emociones y sensaciones. Si Lorenzo está parado en la calle, hace calor y está sin zapatos quemándose los pies, él solamente levanta los pies, pero no tiene la señal que tiene que irse a la sombra. Lorenzo tiene sed y no tiene esa cosa espontánea de saciar la sed”, sentenció.