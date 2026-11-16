Famoso actor de 'Al fondo hay sitio' deja en shock al anunciar que será padre por primera vez a los 36 años: "Les dije que iba a ser papacito" Con ecografía en mano. Así fue como uno de los actores más queridos de 'Al fondo hay sitio' anunció por todo lo alto que se convertirá en padre a pocos días de cumplir 37 años.

El actor peruano Jesús Neyrasorprendió a sus seguidores al revelar que se convertirá en papá por primera vez. El artista, conocido por su participación en 'Al fondo hay sitio', compartió una publicación en Instagram en la que mostró las ecografías de su futuro bebé y expresó la emoción que siente por esta nueva etapa de su vida.

La noticia generó numerosas reacciones entre sus seguidores y colegas del medio artístico, quienes no tardaron en enviarle mensajes de felicitación. Aunque el intérprete decidió hacer público el anuncio, mantuvo en reserva algunos detalles de su vida personal, entre ellos la identidad de la mujer con quien espera a su primer hijo.

Jesús Neyra anuncia que será padre por primera vez

Jesús Neyra eligió una manera particular de comunicar que próximamente se convertirá en padre. A través de su cuenta oficial de Instagram, publicó un video que inicialmente mostraba varias fotografías de una sesión profesional, lo que llevó a sus seguidores a pensar que se trataba de una publicación para presumir su imagen.

Sin embargo, el verdadero motivo del clip quedó al descubierto al final, cuando el actor mostró las ecografías de su bebé. La revelación estuvo acompañada de una frase que jugó con una expresión que había utilizado anteriormente: "Les dije que este año iba a ser papacito… pero no les dije que iba a ser papá".

La publicación estuvo acompañada de un mensaje en el que dejó ver sus sentimientos ante la próxima llegada de su hijo. "Hay papeles que se preparan durante años. Este llega pronto y no hay guion", escribió el artista, haciendo referencia a la experiencia que está por comenzar fuera de los escenarios y las cámaras.

¿Quién es la madre del primer hijo de Jesús Neyra?

Una de las principales interrogantes que surgió tras el anuncio de Jesús Neyra está relacionada con la identidad de la madre de su futuro hijo. Hasta el momento, el actor no ha revelado públicamente quién es su actual pareja sentimental ni ha ofrecido información sobre su relación.

El intérprete peruano se ha caracterizado por mantener su vida amorosa lejos de la exposición mediática. Aunque en el pasado tuvo una relación con Jazmín Pinedo, ese romance pertenece a una etapa anterior de su vida y no permite identificar a la persona con quien actualmente espera convertirse en padre.

Asimismo, el hermano de la actriz Gianella Neyra ha evitado compartir detalles sobre su situación sentimental. En su reciente publicación, el protagonista se concentró en comunicar la llegada de su bebé y expresar su felicidad, sin brindar mayores precisiones sobre la futura madre.