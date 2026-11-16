'Encaran' a influencer Lemon Pay en pleno EN VIVO tras denigrantes comentarios contra Milena Warthon: "Yo sí soy su fan" Lemon Pay volvió a quedar en evidencia durante una transmisión en vivo, cuando un joven lo 'confrontó' por sus polémicos comentarios contra Milena Warthon y lanzó una inesperada frase que desató las risas del influencer.

Pese a haber anunciado su retiro de las redes sociales tras la polémica con Milena Warthon, Lemon Pay volvió a publicar contenido y realizar entrevistas en las calles. Esta vez, el influencer peruano llamó la atención luego de que uno de sus entrevistados le recordara los comentarios denigrantes que hizo sobre la cantante durante una transmisión en vivo.

El momento quedó registrado en uno de los últimos videos publicados en su cuenta de TikTok. Mientras conversaba con el joven, este mencionó la controversia y expresó su respaldo a la intérprete peruana: "Yo sí soy su fan", manifestó, provocando la risa de José Sebastián Cusquisiban Benítez.

Lemon Pay es cuestionado por joven que le recuerda a Milena Warthon

Durante una transmisión en vivo, un joven se acercó a Lemon Pay y aprovechó el encuentro para recordarle la controversia que protagonizó con Milena Warthon. El entrevistado expresó su admiración por la cantante y bromeó sobre la exposición mediática que alcanzó el influencer.

"Lemon, Lemon, yo sí soy fan de Milena Warthon, la admiro", manifestó el joven, quien también aprovechó para bromear sobre la reciente exposición mediática del influencer. "Yo te sigo, yo te sigo. Hasta tu cara ya la vi en los noticieros", agregó entre risas.

Sin embargo, el intercambio no terminó allí, pues cuando José Sebastián Cusquisiban Benítez le hizo una broma, el entrevistado respondió sin dudar: "Por eso prefiero a Milena", provocando las carcajadas de Lemon Pay.

¿Qué pasó entre Lemon Pay y Milena Warthon?

La controversia comenzó luego de que se viralizara un video en el que Lemon Pay, conocido por aparecer con una máscara de cuervo, recorría las calles mostrando una fotografía de Milena Warthon y preguntando a los transeúntes por qué no apoyaban a la cantante. Sin embargo, durante sus intervenciones también realizó comentarios sobre su apariencia física y preguntas de índole sexual, lo que generó cuestionamientos en redes sociales.

Ante la difusión de estas imágenes, la intérprete de 'Warmisitay' decidió pronunciarse públicamente el 5 de noviembre y denunció que llevaba cinco años enfrentando ataques y violencia digital. Además, identificó al influencer como José Sebastián Cusquisiban Benítez y expresó su malestar por la manera en que utilizó su imagen. "Es súper doloroso verme expuesta de esa manera: tan denigrante como mujer y como artista", manifestó la artista.

Tras las críticas, Lemon Pay aseguró que sus videos formaban parte de un supuesto proyecto académico sobre la discriminación étnica hacia los músicos peruanos, tomando como referencia el caso de Faraón Love Shady.

El 7 de noviembre anunció que se retractaba de dicha investigación y que dejaría de crear contenido, aunque cuestionó que su rostro y sus datos personales fueran expuestos. No obstante, posteriormente volvió a publicar videos en sus redes sociales, pese a su anunciado retiro.