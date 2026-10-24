La cumbia y salsa tomarán protagonismo en un concierto al aire libre este 17 de diciembre de 2026, en la Concha Acústica del Campo de Marte, en Jesús María. Fotos: Facebook

La cumbia y salsa tomarán protagonismo en un concierto al aire libre este 17 de diciembre de 2026, en la Concha Acústica del Campo de Marte, en Jesús María. Fotos: Facebook

La cumbia y la salsa serán las protagonistas de un espectáculo musical que marcará el inicio de las celebraciones por la temporada de verano. Hermanos Yaipén y Son Tentación se presentarán juntos este jueves 17 de diciembre de 2026 en la Concha Acústica del Campo de Marte, ubicada en el distrito de Jesús María, donde interpretarán sus canciones más populares en un concierto al aire libre.

El evento reunirá a los amantes de la música tropical en una jornada llena de ritmo, baile y entretenimiento. Ambas agrupaciones ofrecerán lo mejor de sus repertorios en un escenario que recibirá al público en medio del ambiente festivo de fin de año y a pocos días del inicio del verano. En los próximos días se dará a conocer el line-up completo.

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Son Tentación y Hermanos Yaipén despedirán el año 2026

Con una amplia trayectoria en la industria musical peruana, los Hermanos Yaipén harán bailar a los asistentes con sus éxitos de cumbia, canciones que se han convertido en favoritas de distintas generaciones. A su turno, Son Tentación, que dejó de trabajar con Mirella Paz, llegará con una propuesta cargada de sabor y energía y llevará al escenario los temas de salsa que han consolidado su popularidad entre los seguidores del género.

Esta presentación conjunta busca congregar a los fanáticos de ambos estilos musicales en un mismo espacio, ofreciendo una alternativa de entretenimiento para quienes desean compartir una experiencia de música en vivo y disfrutar de las celebraciones previas a las fiestas de fin de año.

Hermanos Yaipén y Son Tentación: horario y entradas para el show

El esperado encuentro musical tendrá lugar el jueves 17 de diciembre de 2026 en la Concha Acústica del Campo de Marte, situada en la avenida de la Peruanidad s/n, junto a las instalaciones de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), en el distrito limeño de Jesús María.

De acuerdo con la información del evento, las puertas se abrirán a partir de las 5.00 p. m., para permitir el ingreso de los asistentes. Las entradas pueden adquirirse mediante la plataforma Joinnus, donde también se encuentran disponibles los detalles sobre los precios y las condiciones de acceso.