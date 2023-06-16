Ángelo Fukuy revela cómo era trabajar con los Hermanos Yaipén: "Eran muy exigentes"

El conocido cantante de cumbia Ángelo Fukuy inició en el mundo de la música cuando apenas tenía 20 años. Según contó a La República, fueron los mismísimos hermanos Yaipén quienes lo descubrieron, mientras cantaba en una cevichería. Él no tuvo que pasar por casting, ni pruebas de sonido: a la semana ya estaba de gira por todo el Perú junto a la renombrada orquesta norteña.

En el grupo, liderado por Walter y Javier Yaipén, alcanzó el pico de su popularidad al interpretar los exitosos temas "Lárgate" y "Ojalá que te mueras". Sin embargo, a pesar del cariño que le tenía a la orquesta y a todos sus integrantes, Fukuy decidió dar un paso al costado para integrar el grupo musical de Christian Domínguez llamado "Gran Orquesta Internacional". Años después se retiró y ahora incursiona como solista. Conoce la nueva faceta de Ángelo en esta entrevista.

—En el 2022, en medio de la pandemia, te lanzaste como solista, ¿cómo te está yendo en esta nueva etapa?

—Muy bien. Gracias a Dios, tenemos muchas presentaciones en el interior del país. Estamos trabajando fuerte, con mucha responsabilidad y disciplina, para lograr lo que realmente queremos, y digo "queremos" porque Ángelo Fukuy es todo un equipo que día a día lucha por cumplir sus sueños.

—Hace poco lanzaste un nuevo tema, ¿qué tal la acogida de tu público?

—Sí, hace poco se estrenó "Como tú", que es una canción inédita creada por Carlitos Rincón, el mismo compositor de "Lárgate". Entonces me siento muy contento con mi público, con mis seguidores, ya que nosotros los artistas nos debemos a ellos.

—¿Cuáles son tus planes a futuro con tu orquesta?

—Quiero terminar la producción de mi primer disco que, Dios mediante, saldrá en la quincena de agosto de este año. También quisiera seguir recorriendo el país con mi orquesta y llegar al extranjero (...), porque aún no hemos tenido la oportunidad de salir del país, pero en enero es probable que hagamos un viaje por el viejo continente.

Ángelo Fukuy y su vínculo con los Hérmanos Yaipén

—Tú iniciaste en el mundo de la música muy joven, en los Hermanos Yaipén. ¿Cómo describirías tu paso por esa orquesta?

—Fue algo que papá Dios puso en mi camino, porque la oportunidad se presentó en momentos muy difíciles. Yo salí de mi pueblo para poder trabajar y estudiar, pues tenía que retribuir a la economía del hogar. Mi padre viajó al extranjero y yo tuve que quedarme como cabeza de casa, y ver por mi madre y mis dos hermanas pequeñas. Entonces, conocí a los Hermanos Yaipén y todo pasó tan rápido. Yo lo tomo como una bendición. Siempre estaré agradecido con ellos.

—¿Cómo era trabajar con Walter y Javier Yaipén?

— Aprendí mucho de ellos. Eran muy exigentes y por eso son tan exitosos. La exigencia es muy importante al momento de dirigir una orquesta. Además, eran muy responsables y disciplinados porque estaban al mando de un equipo muy grande.

—¿Crees que tomaste una buena decisión al dejar los Hermanos Yaipén, que ya era un grupo conocido y bien posicionado, por la Gran Orquesta Internacional?

—Yo no me arrepiento porque aprendí de ello. La decisión que yo tuve es por un tema de amistad. Yo valoro mucho la amistad, soy una persona que entrega todo y cuando uno me da cariño, yo trato de dar 10.000 veces más, pero a veces uno por ser tan bueno, pues nos pasan cosas. Yo entré a esta nueva orquesta porque tenía muchos amigos ahí y, bueno, aprendí algo muy importante que siempre me decía mi padre: "Nunca hay que mezclar la amistad con el trabajo", porque puede conllevar a cosas negativas.

Ángelo Fukuy lanzó una nueva canción. Foto: Facebook Ángelo Fukuy

—Se ha hablado mucho sobre tu posible retorno a los Hermanos Yaipén, ¿lo ves como una posibilidad?

—Sí, hubo bastantes comentarios. En realidad este reencuentro se iba a dar hace mucho tiempo, pero por el tema de la pandemia y los huaicos, se tuvo que posponer, hasta que por fin pudimos grabar esta primera edición con los Hermanos Yaipén y de verdad yo estoy muy contento. Sobre mi posible retorno, estoy trabajando más en lo mío desde el 2022. Somos un equipo de 25 personas y este es mi sueño: ser solista. Igual, siempre estaré agradecido con los Yaipén.

¿Ángelo Fukuy y Christian Domínguez ya limaron asperezas?

—Tu salida de la Gran Orquesta Internacional fue bastante controversial, incuso se habló de una enemistad con Christian Domínguez, ¿cómo se llevan hoy en día? ¿Lograron limar asperezas?

—En la actualidad no tengo ningún problema con él, aunque seguimos sin mantener comunicación alguna. Claro, me hubiese gustado llegar a un mejor término, pero no tengo nada contra él. Ya ni siquiera pienso en eso, porque yo, a partir del 2022, soy un nuevo Angelo. Estoy más concentrado en mis proyectos.