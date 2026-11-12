Katy Jara se molesta EN VIVO con católicos que se emocionan por la llegada del papa León XIV al Perú: "¿Qué hacen acá?" "Vayan a orar", fue la reacción que tuvo Katy Jara hacia fieles católicos que celebraban la llegada del papa León XIV a su patria.

Katy Jara se mostró incómoda al recibir cantidad de mensajes que celebraban la llegada del papa León XIV a Perú. Foto: Composición LR/Captura/TikTok/AFP

Katy Jara se mostró incómoda al recibir cantidad de mensajes que celebraban la llegada del papa León XIV a Perú. Foto: Composición LR/Captura/TikTok/AFP

León XIV volvió a su casa y esto generó emoción entre miles de fieles católicos, pero también provocó una inesperada reacción de Katy Jara. Durante un live de TikTok, realizado el lunes 11 de noviembre, apenas horas después del arribo del sumo pontífice, la exconductora de 'Domingos de fiesta' se mostró incómoda al notar los numerosos comentarios que celebraban su vuelta a casa y lanzó una contundente pregunta: "¿Qué hacen acá?".

La reacción de la cantante recordó la polémica que protagonizó en mayo de 2025, cuando, tras la elección de Robert Prevost, publicó mensajes bíblicos que evidenciaron su distancia frente a la figura del líder de la Iglesia católica. Sus declaraciones generaron críticas en redes sociales y ahora vuelven a cobrar relevancia tras su reciente transmisión.

Katy Jara incómoda con católicos que celebran llegada del papa León XIV a Perú

Durante su transmisión en vivo por TikTok, Katy Jara no ocultó su incomodidad al ver que varios usuarios comentaban sobre la llegada del papa León XIV al Perú. La cantante interrumpió su contenido para pedir respeto por el espacio que había creado para sus seguidores evangélicos.

Asimismo, reconoció la importancia del sumo pontífice para la comunidad católica, pero les recomendó seguir su llegada a través de otras transmisiones.

"Comprendo que el papa es una persona muy importante para la comunidad católica. Entonces, si para ellos es muy importante el papa, vayan a ver la cobertura de su llegada, me imagino que hay páginas que están cubriendo el segundo a segundo", expresó.

Finalmente, la exconductora de televisión insistió en que los usuarios dejaran de comentar sobre el pontífice durante su live y lanzó un último mensaje: "¿Qué hacen acá escribiendo? Vayan a las páginas que están transmitiendo su llegada y pónganse a orar".

Papa León XIV vuelve a su casa: llegada del sumo pontífice emociona a millones en Perú

La llegada del papa León XIV al Perú estuvo marcada por muestras de cariño y emoción de miles de fieles que esperaban su regreso. El sumo pontífice, cuyo nombre de nacimiento es Robert Prevost, arribó al país el 11 de noviembre de 2026 y fue recibido por autoridades, entre ellas la presidenta Keiko Fujimori.

Su visita tiene un significado especial, pues vivió durante varios años en territorio peruano y desarrolló gran parte de su labor pastoral en ciudades como Trujillo y Chiclayo.

Durante su primer encuentro con las autoridades, León XIV expresó su cariño por el país y destacó el vínculo que mantiene con el pueblo peruano.

Su regreso como papa representa un acontecimiento histórico para los católicos, especialmente para quienes recuerdan su trayectoria como obispo de Chiclayo. La visita también ha despertado gran expectativa por las actividades religiosas y encuentros que realizará en distintas regiones del Perú.