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¡Casi se cae! Peruana Luren Márquez se tropezó durante pasarela en traje de baño del Miss Universo 2026

Luren Márquez, Miss Perú 2026, tropezó durante su desfile, lo que generó preocupaciones sobre la seguridad de las participantes y el adecuado manejo del evento.

Las candidatas del Miss Universo 2026 enfrentaron dificultades en la pasarela, causando críticas hacia la organización del evento.
Las candidatas del Miss Universo 2026 enfrentaron dificultades en la pasarela, causando críticas hacia la organización del evento.Fotos: Facebook.
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El 24 de noviembre se realizará la gran final del Miss Universo 2026 y, desde que llegaron a Puerto Rico, las candidatas vienen dando lo mejor de sí para intentar resaltar en la reñida competencia. Sin embargo, un reciente desfile en traje de baño ha generado polémica, ya que en vez de potenciar a las participantes, ha generado que algunas de ellas no brillen en la pasarela, como lo que le pasó a Luren Márquez, representante de Perú.

El último viernes 13 de noviembre, la directora del Miss Universo Puerto Rico organizó un desfile en traje de baño que no terminó de la mejor manera, ya que algunas candidatas (Chile, Honduras y Nicaragua) no se presentaron y muchas de las que participaron no pudieron destacar debido a que la pasarela que se instaló no fue la adecuada.

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Luren Márquez tuvo un desliz en el Miss Universo 2026

Luren Márquez, quien recuperó su título de Miss Perú Universo 2026, había iniciado la competencia con el pie derecho, ya que fue una de las que más destacó en la presentación de todas las candidatas. Sin embargo, en la reciente pasarela, tuvo un desliz al tropezarse por un segundo. Afortunadamente, la iqueña no se cayó y continuó desfilando, sin perder la sonrisa.

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"Gracias por todo su amor, y todos los que fueron. Cierro mi día con el seudónimo que me regalaron los puertorriqueños oficialmente: ¡la Flor de la Canela!", expresó la representante peruana en el Miss Universo 2026, quien decidió resaltar lo bueno dentro de todo lo malo.

La gran final del Miss Universo 2026 se celebrará el 24 de noviembre en Puerto Rico, pero un desfile reciente en traje de baño ha suscitado controversia.

La gran final del Miss Universo 2026 se celebrará el 24 de noviembre en Puerto Rico, pero un desfile reciente en traje de baño ha suscitado controversia.

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Critican a la organización del Miss Universo 2026

Cabe indicar que Luren Márquez no es la única que presentó dicho problema, lo que ha generado duras críticas a la organización porque las candidatas podrían haberse fracturado y no competir en la preliminar y la final del certamen de belleza. Incluso, los mismos fanáticos tuvieron que intervenir para acomodar la alfombra azul para que las reinas no se tropiecen.

"Me da mucho sentimiento con ellas, que deben prepararse tanto e invertir para que les hagan esto la organización", "Alfombra en la arena y de paso gente borracha en el público", "Este Miss Universo no le llega ni a los talones al del año pasado", "Ni en mi pueblo se atrevieron a tanto, jajaja, mínimo un saloncito con pasarela, nada costaba", "Qué mal anfitrión en verdad, cómo pudieron matar el certamen de esta manera" y "Eso fue un show final, qué falta de respeto, yo me la pasé sufriendo por ellas, estaba más nervioso que todas ellas que se cayeran"; fueron algunos comentarios de usuarios de TikTok.

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