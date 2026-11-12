Cantante Estrella Torres sorprende al destapar conversaciones de su esposo con otra mujer tras aparecer en app de citas: "No es la primera vez" "Le escribió hace tiempo a una amiga mía", expresó Estrella Torres al enterarse de que su esposo Kevin Salas tenía un perfil activo en una app de citas para solteros, pese a que ambos están casados.

Esposo de Estrella Torres asegura que ella tiene la clave de su celular. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Esposo de Estrella Torres asegura que ella tiene la clave de su celular. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

La cantante Estrella Torres se pronunció luego de que 'Magaly TV, la firme' difundiera imágenes de un supuesto perfil de su esposo, Kevin Salas, en Badoo, una aplicación de citas para solteros. La cuenta habría utilizado su segundo nombre, Rafael, y fotografías que no aparecen en sus redes sociales.

La polémica aumentó después de que una usuaria asegurara que el perfil había intentado contactar con ella. Ante las revelaciones, la artista sorprendió al contar que ya había vivido una situación similar, cuando una amiga recibió mensajes comprometedores de una persona que presuntamente suplantaba la identidad de su pareja.

Estrella Torres revela detalles de la aparición de Kevin Salas en app de citas

El informe de 'Magaly TV, la firme' mostró un perfil de Badoo que habría utilizado el nombre Rafael, segundo nombre de Kevin Salas. Según el testimonio de una usuaria, la cuenta interactuó con ella mediante un 'me encanta', mecanismo que permite manifestar interés en otro integrante de la plataforma.

Otro detalle que llamó la atención fue que el perfil habría superado la verificación biométrica mediante fotografías, un procedimiento de seguridad utilizado por la aplicación para comprobar la identidad de quienes la usan.

Tras la difusión de las imágenes, el mánager negó ser responsable de la cuenta y sostuvo que alguien podría haber utilizado inteligencia artificial para manipular sus fotografías y videos. Sin embargo, los periodistas cuestionaron su explicación y realizaron pruebas para comprobar los mecanismos de seguridad de Badoo.

Consultada sobre el tema, Estrella Torres recordó que anteriormente una amiga recibió mensajes comprometedores de alguien que utilizaba la identidad de su esposo. La cantante explicó que pudo comprobar que Kevin no estaba detrás de aquellas conversaciones.

¿Qué contó Estrella Torres sobre los mensajes que recibió su amiga?

La intérprete relató que su amiga le mostró los mensajes que supuestamente había recibido de Kevin Salas. Sin embargo, en ese momento su esposo estaba junto a ella, pues ambos se encontraban cocinando.

Para comprobar quién enviaba las conversaciones, Estrella le pidió a su amiga que volviera a escribirle a esa persona. Así pudo verificar en tiempo real que su pareja no era quien respondía los mensajes.

"No es la primera vez que me pasa, incluso Kevin, él lo denunció por sus redes sociales, porque el patita tiene años. Él le escribió hace tiempo también a una amiga mía, la chica me mostró las conversaciones y Kevin estaba a mi costado pues, era imposible", declaró.

Asimismo, la cantante mostró pruebas de la conversación con su amiga y le pidió las evidencias para realizar la denuncia correspondiente. También señaló que Kevin ya había expuesto anteriormente este problema en sus redes sociales.