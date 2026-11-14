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Cómico ‘Caballo’ reaparece en velorio de Mondonguito y hace conmovedor pedido: “Valórenme, todavía tengo muchas cosas por hacer”

Carlos Hidalgo Corcino, conocido como 'Caballo', estuvo profundamente afectado por la pérdida de Mondonguito y pidió apoyo para los cómicos ambulantes que aún quedan en el Perú.

Tras la muerte de Mondonguito, 'Caballo' apeló a sus seguidores para valorar el trabajo de los humoristas de la época dorada.
Tras la muerte de Mondonguito, 'Caballo' apeló a sus seguidores para valorar el trabajo de los humoristas de la época dorada.Fotos: América TV.
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El cómico ambulante José Lorenzo Zubiate Zegarra, mejor conocido como Mondonguito, falleció el viernes 13 de noviembre, al promediar las 11.00 a. m. Tras confirmarse que el artista partió a la eternidad, familiares, amigos y colegas del humor llegaron al Ministerio de Cultura para darle el último adiós. Uno de los más afectados con la pérdida fue Carlos Hidalgo Corcino, el popular 'Caballo'.

El cómico 'Caballo' no pudo contener las lágrimas al despedirse del humorista que luchó contra una fibrosis pulmonar avanzada. “Qué Dios te tenga en un lugar muy especial, Mondonguito, cuídate”, declaró para el programa 'Desvelados'.

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'Caballo' hace pedido tras muerte de 'Mondonguito'

El artista de la calle Carlos Hidalgo Corcino, a quien también le dicen 'Cara de Caballo' o 'Pimpollo', contó que lleva más de cinco décadas trabajando y pidió al público que lo apoyen, no solo a él, sino a los cómicos ambulantes de la época dorada que todavía quedan.

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“No esperen que este ‘Caballito’ también se vaya, todavía tengo muchas cosas acá en Perú por hacer por mi pueblo. Tengo 55 años trabajando. ¡Valórenme! A los poquitos que quedamos, apóyennos”, expresó para las cámaras de América Televisión.

El pedido del cómico ambulante generó diversos tipos de comentarios. "¿Donde está ese Caballo de hace 40 años que decía ‘yo no soy hue… yo junto mi plata para mi vejez’", "Vio cámara y aprovechó", "Este no pierde el tiempo", "Por eso es muy importante guardar pan para mayo… porque después vamos a estar dando pena", "No sé compara con Mondonguito, Mondonguito no fue grosero" y "Cuando no aprovechando la ocasión"; fueron algunos comentarios del público de TikTok.

'Caballo' es uno de los fundadores del humor callejero en plazas públicas, etapa en la que compartió escenario con figuras memorables como 'Tripita' y 'Mondonguito', entre otros. Asimismo, integró el elenco de El Show de los cómicos ambulantes, exitoso espacio transmitido años atrás por Latina, donde actuó al lado de 'Tornillo', 'La Bibi', 'La Chola Cachucha' y 'Pompinchu'.

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