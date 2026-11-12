Modelo Gino Pesaressi oficializa su relación con querida influencer y se dan apasionado beso El exchico reality Gino Pesaressi se dio una nueva oportunidad en el amor tras sus romances con Valeria Gonzales y Mariana Vértiz, con quien tiene un hijo

Gino Pesaressi era uno de los integrantes de 'Esto es guerra' más populares años atrás. Foto: Composición LR/Instagram.

Gino Pesaressi era uno de los integrantes de 'Esto es guerra' más populares años atrás. Foto: Composición LR/Instagram.

Gino Pesaressi, conocido por su paso por 'Esto es guerra', emocionó a sus seguidores en redes sociales al confirmar que atraviesa una nueva etapa en el amor. El modelo dejó atrás los rumores sobre su situación sentimental y oficializó su relación con la influencer 'Zaelita', con quien selló su amor con un apasionado beso.

El exnovio de Mariana Vértiz, de 38 años, había anunciado a finales de 2024 que estaba soltero, luego de poner fin a su corto romance con Valeria Gonzales, con quien solía mostrarse en distintos eventos públicos.

Zaelita junto a Gino Pesaressi. Foto: Instagram.

Gino Pesaressi anuncia relación con influencer Zaelita

Gino Pesaressi compartió un video en su cuenta oficial de Instagram, donde aparece junto a Zaelita disfrutando de una salida a un bar. Ambos se muestran sonrientes y cariñosos mientras comparten un momento especial. Sin embargo, lo que más sorprendió fue cuando se dieron un apasionado beso.

Por su parte, la creadora de contenido también confirmó el romance al revelar la fecha en que comenzaron su relación. "06/11", escribió en una publicación acompañada de un emoji de corazón. De esta manera, el exchico reality se da una nueva oportunidad en el amor, luego de haber sido vinculado con Samantha Batallanos.

¿Quién es Zaelita, la nueva pareja de Gino Pesaressi?

Zaelita es una creadora de contenido que conduce un podcast de sátira política en YouTube junto a otros compañeros. En sus redes sociales reúne cerca de 150.000 seguidores entre Instagram y TikTok, plataformas en las que comparte temas de actualidad nacional, además de consejos y recomendaciones de belleza.

Tras hacer pública su relación con Gino Pesaressi, la influencer recibió numerosas felicitaciones de sus seguidores, quienes expresaron su sorpresa al conocer la noticia. "No sabían que eran pareja, me encantan", "Que viva el amor", "Siempre supe que Gino era inteligente", "Buena Zaelita", "¿Qué está pasando aquí?", "Qué lindos se les ve", fueron algunos de los comentarios.