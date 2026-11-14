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Gran noticia | Los 10 estados de EE.UU. donde los jubilados del Seguro Social recibirán más aumentos por el COLA en el 2027

El Seguro Social en Estados Unidos tendrá un aumento del 3,6% en sus beneficios para 2027, gracias al ajuste por costo de vida (COLA).

Los 10 estados de EE.UU. donde los jubilados del Seguro Social recibirán más aumentos.
Los 10 estados de EE.UU. donde los jubilados del Seguro Social recibirán más aumentos.Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Para la gran mayoría de jubilados de EE.UU., el beneficio que te entregan del Seguro Social determina su presupuesto familiar. En este sentido, para el 2027, esa ayuda tendrá un incremento del 3,6% gracias al ajuste por costo de vida, conocido como COLA, y pese a que la medida se implementará a inicios del próximo año, no todos recibirán la misma cantidad adicional.

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¿Cuáles son los 10 estados con mayores aumentos estimados del Seguro Social?

La Administración del Seguro Social (SSA) aplicará el mismo porcentaje en todo el país, pero la cifra final varía según la base sobre la que se calcula. Conviene tener en cuenta que el ranking toma como referencia la tabla 5.J6 del Annual Statistical Supplement 2026, que recoge los beneficios promedio de trabajadores jubilados hasta diciembre de 2025. Con ese criterio, estos son los resultados tras aplicar el 3,6%:

  • Connecticut: US$83,10
  • New Hampshire: US$82,72
  • Nueva Jersey: US$82,36
  • Delaware: US$81,86
  • Maryland: US$81,27
  • Massachusetts: US$79,94
  • Washington: US$79,17
  • Minnesota: US$78,89
  • Utah: US$78,06
  • Virginia: US$78,05

Cabe mencionar que vivir en estas jurisdicciones no te garantiza recibir el importe señalado, pues cada expediente tiene un monto particular, mientras que las estadísticas estatales agrupan situaciones diferentes y sirven solamente como una referencia comparativa.

¿Cuándo llegarán los pagos con el COLA del 2027?

Los beneficios del Seguro Social empezarán a incluir el aumento desde enero de 2027, aunque la fecha concreta de pago dependerá del calendario de cada beneficiario. En el caso de quienes reciben la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), los pagos ya ajustados comenzarán a entregarse desde el 31 de diciembre de 2026. La SSA indicó que los nuevos importes podrán consultarse por estas vías:

  • Aviso digital: estará disponible desde finales de noviembre en la cuenta personal de my Social Security.
  • Notificación impresa: llegará durante diciembre a quienes no hayan elegido la modalidad electrónica.
  • Información individual: incluirá el beneficio actualizado y las deducciones correspondientes. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

Quienes necesiten crear su perfil y activar las comunicaciones electrónicas deberán completar el trámite antes del 18 de noviembre para revisar por esa vía el aviso del COLA.

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