Los Latin Grammy 2026, que se celebraron el 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, reconocieron lo mejor de la música latina. Uno de los grandes ganadores fue el Grupo Niche, que se alzó con la estatuilla en el rubro de Mejor Canción Tropical gracias al tema 'Realidad-Es', un logro que colma de satisfacción a sus músicos y consolida su relevancia en la escena global.

La legendaria orquesta cafetera, que pidió minuto de silencio en Lima tras terremoto en Colombia, festejó con gran entusiasmo su victoria en los Latin Grammy 2026 y dedica este significativo galardón tanto a su natal Colombia como al Perú, además de a toda la comunidad latina migrante que mantiene vivas sus raíces lejos de casa, quienes han seguido y apoyado su camino musical durante décadas.

Grupo Niche brilló en los Latin Grammy 2026

José Aguirre, compositor y director musical detrás de este reciente éxito de la agrupación, extendió la dedicatoria del premio a sus seres queridos, a los afectados por el sismo en Cali y a Yanila Varela, directora ejecutiva e hija del recordado fundador de la banda, Jairo Varela, consolidando un triunfo que enorgullece a todo el elenco y ratifica su proyección internacional.

Los miembros de la agrupación enfatizan que este galardón es igualmente un triunfo para el Perú, en gratitud por el afecto, el respeto y el apoyo incondicional que la audiencia local les ha brindado a lo largo de su trayectoria. Se trata de un lazo muy significativo que los conmueve profundamente y que aguardan corresponder dentro de poco con una presentación en vivo.

Grupo Niche alista su retorno a Lima

Los colombianos se encuentran felices y emocionados por llegar a Lima para reencontrarse con sus seguidores y ser parte de 'Una Noche de Salsa 15', en abril de 2027, en el Estadio San Marcos. La agrupación promete llegar con todos sus grandes éxitos, entre ellos 'Cali pachanguero', 'Una aventura', 'Gotas de lluvia' y 'Busca por dentro', canciones que han marcado generaciones y que seguramente harán bailar a miles de asistentes.

Su reciente triunfo en los Latin Grammy convierte su presentación en uno de los momentos más esperados de este festival, que reunirá a grandes exponentes internacionales de la salsa. Las entradas para 'Una Noche de Salsa 15' se encuentran disponibles en Teleticket.