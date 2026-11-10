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Latin Grammy 2026 EN VIVO: dónde ver la premiación y a qué hora empieza

El jueves 12 de noviembre se galardonará a las figuras más importantes de la música latina. Conoce todos los detalles de la transmisión, desde la alfombra roja hasta la entrega de las estatuillas.

Los Latin Grammy 2026 se celebrarán el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Este evento musical destaca por su notable elenco de artistas.
Los Latin Grammy 2026 se celebrarán el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Este evento musical destaca por su notable elenco de artistas.Foto: difusión.
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La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación realizará este jueves 12 de noviembre la vigésimo séptima entrega de los Latin Grammy, considerados la máxima fiesta de la industria musical. Esta gala de premiación tendrá lugar en las instalaciones del MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Estados Unidos.

El show contará con actuaciones en directo de destacados artistas como Bizarrap, el dúo integrado por Ca7riel y Paco Amoroso, y Karol G, entre otras figuras. Asimismo, la tarima reunirá a referentes de la talla de Fonseca, Nathy Peluso y el Grupo Niche, quienes ofrecerán un segmento especial para rendir tributo a la trayectoria de Willie Colón.

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¿A qué hora ver los Latin Grammy 2026?

La transmisión arrancará formalmente a las 7.00 p. m. (hora peruana) con el despliegue previo desde la alfombra roja, dando paso a la gala central a las 8.00 p. m. Toda la programación podrá seguirse en tiempo real a través del canal TNT —disponible dentro del catálogo de DGO—, señal a la que se puede ingresar desde múltiples dispositivos portátiles y computadoras.

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Por su parte, la conducción del evento recaerá una vez más en la actriz y presentadora puertorriqueña Roselyn Sánchez, quien asumirá este rol por décima vez en su trayectoria.

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¿Dónde ver los Latin Grammy 2026?

La plataforma DGO dispone de diversas modalidades de suscripción diseñadas para distintos perfiles de usuario, entre las que destaca el Plan Streaming. Esta opción brinda acceso completo a su catálogo general, a la oferta de eventos deportivos de DSPORTS y a la integración de servicios de entretenimiento como Prime Video y Disney+.

De igual forma, la herramienta permite configurar una propuesta a la medida del usuario mediante la incorporación opcional, con un cargo adicional, de servicios de streaming complementarios como Max, Paramount+, Universal+ y ViX, entre otros.

Latin Grammy 2026. Conoce a los nominados en streaming

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon con Rosalía

La cantante española visitó el famoso programa de Jimmy Fallon donde tuvo una divertida charla que incluyó clases de técnica vocal, mucho español y una memorable presentación de su hit 'La Perla'. Disponible en DGO.

Cuando nadie me ve

Un documental que muestra a la estrella española, Alejandro Sanz, compartiendo sus éxitos y sus momentos más dolorosos. Disponible para clientes DGO con acceso a HBO Max.

Unplugged: Alejandro Sanz

En 2001, el cantante fue el primer español en participar en el aclamado ciclo de sesiones acústicas de MTV. Grabado en el teatro Gusman Center for the Performing Arts de Miami, incluye éxitos mundiales como 'Amiga mía' y 'Corazón partío'. Disponible para clientes DGO con acceso a Paramount+.

Laura Pausini: un placer conocerte

Este film recorre la vida de la cantante italiana que conquistó Latinoamérica. Con imágenes inéditas, muestra su intimidad y confiesa cómo sería su vida sin el gran triunfo de San Remo que cambió su destino. Disponible para clientes DGO con acceso a Prime Video.

El viaje con Chente – Entrevista con Karol G

El comediante boricua Chente Ydrach entrevista a la estrella colombiana en El Cairo. La nominada al Grammy por su última entrega 'Tropicoqueta' habla con honestidad sobre el despegue de su carrera y cómo ve su futuro en la industria, mientras recorren juntos Egipto. Disponible para clientes DGO con acceso a Prime Video.

Reik

El grupo mexicano está nominado a 'Mejor Álbum Pop Tradicional' por el álbum 'TQ+'. En esta presentación disponible en streaming, Reik interpreta sus mejores canciones cargadas de romance y pop latino. Disponible para clientes DGO con acceso a HBO Max.

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