Colombia vs Chile EN VIVO: a qué hora y dónde ver el amistoso internacional por fecha FIFA
Las selecciones de Colombia y Chile se verán las caras en el estadio Olímpico Pascual Guerrero por la fecha FIFA. Sigue la transmisión en directo.
La fecha FIFA de noviembre tendrá grandes encuentros, entre ellos destaca el duelo entre las selecciones de Colombia vs Chile EN VIVO HOY. Este cotejo arrancará a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana) y tendrá como escenario el estadio Olímpico Pascual Guerrero, ubicado en la ciudad de Cali.
Colombianos y chilenos continúan con su preparación de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas y usarán este amistoso internacional para seguir probando el universo de jugadores en cada selección. Un dato a tener en cuenta es que de los últimos cinco enfrentamientos directos, los cafeteros ganaron en dos oportunidades y las restantes fueron empate.
¿A qué hora juega Colombia vs Chile por la fecha FIFA?
En territorio peruano, el choque entre colombianos y chilenos podrá seguirse a partir de las 7.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.
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- Costa Rica, México: 6.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Chile: 8.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.
- España: 2.00 a. m. (14/11)
¿Dónde ver Colombia vs Chile?
La transmisión del partido por la fecha FIFA estará a cargo de la cadena DSports en Sudamérica.
Últimos partidos de Colombia
- Colombia 2-0 Perú | 6.10.26
- Colombia 0-1 Paraguay | 2.10.26
- México 1-1 Colombia | 26.09.26
- Suiza 0-0 Colombia | 7.07.26
- Colombia 1-0 Ghana | 3.07.26
Últimos partidos de Chile
- México 0-2 Chile | 6.10.26
- Estados Unidos 4-2 Chile | 29.09.26
- Canadá 1-0 Chile | 26.09.26
- RD Congo 1-2 Chile | 9.06.26
- Portugal 2-1 Chile | 6.06.26