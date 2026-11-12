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Colombia vs Chile EN VIVO: a qué hora y dónde ver el amistoso internacional por fecha FIFA

Las selecciones de Colombia y Chile se verán las caras en el estadio Olímpico Pascual Guerrero por la fecha FIFA. Sigue la transmisión en directo.

Colombia y Chile se enfrentan por la fecha FIFA. Foto: Selección Colombia/Selección Chilena/composición LR
Colombia y Chile se enfrentan por la fecha FIFA. Foto: Selección Colombia/Selección Chilena/composición LR
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La fecha FIFA de noviembre tendrá grandes encuentros, entre ellos destaca el duelo entre las selecciones de Colombia vs Chile EN VIVO HOY. Este cotejo arrancará a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana) y tendrá como escenario el estadio Olímpico Pascual Guerrero, ubicado en la ciudad de Cali.

Colombianos y chilenos continúan con su preparación de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas y usarán este amistoso internacional para seguir probando el universo de jugadores en cada selección. Un dato a tener en cuenta es que de los últimos cinco enfrentamientos directos, los cafeteros ganaron en dos oportunidades y las restantes fueron empate.

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¿A qué hora juega Colombia vs Chile por la fecha FIFA?

En territorio peruano, el choque entre colombianos y chilenos podrá seguirse a partir de las 7.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

LR Focus
  • Costa Rica, México: 6.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela, Chile: 8.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.
  • España: 2.00 a. m. (14/11)

¿Dónde ver Colombia vs Chile?

La transmisión del partido por la fecha FIFA estará a cargo de la cadena DSports en Sudamérica.

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  • Colombia 2-0 Perú | 6.10.26
  • Colombia 0-1 Paraguay | 2.10.26
  • México 1-1 Colombia | 26.09.26
  • Suiza 0-0 Colombia | 7.07.26
  • Colombia 1-0 Ghana | 3.07.26

Últimos partidos de Chile

  • México 0-2 Chile | 6.10.26
  • Estados Unidos 4-2 Chile | 29.09.26
  • Canadá 1-0 Chile | 26.09.26
  • RD Congo 1-2 Chile | 9.06.26
  • Portugal 2-1 Chile | 6.06.26

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