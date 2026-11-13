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Cómico ‘Mondonguito’ hizo desgarradora confesión antes de fallecer en cama de hospital: “Me voy en paz”

El cómico ambulante 'Mondonguito' murió a los 67 años y, consciente de su grave estado de salud, grabó un video para despedirse de sus seguidores.

'Mondonguito' fue parte de la camada de oro de los cómicos ambulantes de la TV. Foto: Composición LR/Instagram.
'Mondonguito' fue parte de la camada de oro de los cómicos ambulantes de la TV. Foto: Composición LR/Instagram.
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José Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido en todo el Perú como el cómico Mondonguito, falleció a las 11.00 a. m. de este viernes 13 de noviembre. El humorista padecía de fibrosis pulmonar y permanecía internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) donde enfrentaba un grave cuadro respiratorio que se agravaba con el correr de las horas.

Por esa razón, horas antes de su muerte, el artista compartió un último mensaje consciente de que ya había perdido la batalla contra su enfermedad. A eso le acompañó una fuerte confesión que conmovió a sus seguidores: "Hoy llegó mi último día y me voy en paz", expresó el cómico ambulante que perdió la vida horas después a los 67 años.

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Mondonguito y su último mensaje antes de morir

A través de un video publicado en redes sociales, el cómico 'Mondonguito' aparece acostado en una cama de hospital y con muchas dificultades para hablar. A pesar de su delicado estado, logró compartir un último mensaje con sus seguidores, aparentemente consciente de que sus familiares lo iban a desconectar de los equipos médicos que lo mantenían con vida.

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"Hermanos, Dios me los bendiga, se lo dice el cómico Mondonguito. En poquito tiempito más estaré al lado del señor Jesucristo, él está que me espera. Hoy llegó mi último día y me voy en paz y lleno de gozo y sabiduría, sabiendo que Dios me ama. Los quiero mucho y, en nombre de Cristo, bendiciones para todos", señaló el humorista.

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Familiar revela el sueño de Mondonguito después de fallecer

Un familiar de Mondonguito reveló que el cómico ambulante tenía el sueño de ser velado y recibir un último adiós en las instalaciones del Ministerio de Cultura, como una forma de reconocer su trayectoria cultural a través del humor.

Él deseaba que sus familiares, amigos, colegas de la comicidad y público en general se reunieran para despedirlo luego de tantos años haciendo reír a los peruanos.

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