El devastador último pedido del cómico Mondonguito pocas horas antes de fallecer: "Ahí recién nos arrepentimos" A pocas horas de su fallecimiento, Mondonguito realizó una última transmisión en TikTok en la que, visiblemente emocionado, se despidió de sus seguidores y dejó un conmovedor mensaje sobre la vida, los errores y el arrepentimiento.

La muerte del cómico ambulante Mondonguito continúa generando conmoción entre sus seguidores, especialmente luego de que se viralizara en redes sociales un extracto del último live de TikTok que realizó pocas horas antes de fallecer. Durante la transmisión, Lorenzo Zubiate se mostró visiblemente emocionado y protagonizó una despedida que hoy ha cobrado un significado especial, pues se dirigió a las personas que lo acompañaron durante su trayectoria y a quienes hizo reír a lo largo de los años.

En medio de la emoción, el querido humorista dejó un último mensaje que conmovió a sus seguidores y que muchos interpretaron como una despedida. "La vida es linda, pero hay que saberla vivir. Cuídense", expresó antes de partir. Sus palabras, que ahora circulan ampliamente en plataformas digitales, han despertado múltiples reacciones entre quienes recuerdan con cariño al artista y su legado en la comicidad peruana.

Mondonguito hizo un desgarrador pedido solo horas antes de morir

En lo que se convirtió en su última transmisión en vivo por TikTok, Mondonguito se dirigió a sus seguidores con un emotivo mensaje que evidenció su sensibilidad ante el difícil momento que atravesaba. Con la voz entrecortada, el cómico agradeció a todas las personas que lo acompañaron durante su carrera artística y recordó el cariño que recibió no solo en Perú, sino también en distintos países del mundo.

Sin embargo, sus palabras más conmovedoras llegaron cuando hizo un último pedido: instó a sus seguidores a que valoraran la vida y aprendieran de sus errores.

"Cuídense, cuídense. La vida es hermosa, es linda, sino que hay que saberla vivir. Muchos cometemos errores, muchos, y ahí están las consecuencias. Cuando estamos sintiendo la pegada, ahí recién nos arrepentimos", manifestó.

El mensaje, que fue grabado apenas unas horas antes de su fallecimiento, se viralizó rápidamente en redes sociales y provocó numerosas reacciones de tristeza entre sus seguidores. Para muchos, estas palabras se convirtieron en una última reflexión del querido humorista, cuyo recuerdo permanecerá entre quienes disfrutaron de su talento y sus ocurrencias.

¿De qué murió Mondonguito a los 67 años?

El cómico ambulante José Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido como 'Mondonguito', falleció el viernes 13 de noviembre a los 67 años, tras enfrentar una grave fibrosis pulmonar que deterioró progresivamente su estado de salud. El humorista permaneció internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Cayetano Heredia, donde recibió asistencia médica debido a las complicaciones respiratorias que presentaba.

De acuerdo con los reportes sobre su estado de salud, la enfermedad había comprometido entre el 70% y el 80% de sus pulmones, dificultando considerablemente su capacidad para respirar. En sus últimos días sufrió una nueva descompensación que obligó a los médicos a incrementar al máximo el suministro de oxígeno.