Jesús Alzamora recibe críticas en redes tras conducir la transmisión de bienvenida del papa León XIV en Lima: “¿No había alguien fiel?” Jesús Alzamora condujo la ceremonia de bienvenida del papa León XIV en Perú. Sin embargo, algunos cuestionaron su elección debido a polémicas previas en su vida personal.

El conductor Jesús Alzamora celebró la oportunidad en sus redes sociales y destacó su emoción por haber estado cerca del Pontífice durante su llegada a Lima.

El conductor Jesús Alzamora celebró la oportunidad en sus redes sociales y destacó su emoción por haber estado cerca del Pontífice durante su llegada a Lima. Foto: Instagram/AFP.

Jesús Alzamora fue parte del recibimiento del papa León XIV durante su llegada al Perú, el miércoles 11 de noviembre. El conductor de televisión tuvo la dicha de conducir, desde la Plaza de Armas, la transmisión de la ceremonia de bienvenida al Pontífice, en el tramo del recorrido que hizo hacia Palacio de Gobierno. Sin embargo, su presencia en el evento generó comentarios diversos.

“Tremendo honor el que me toca hoy día. Voy a conducir la llegada del papa León XIV nada más y nada menos que aquí en nuestro país”, expresó Jesús Alzamora en sus redes sociales sobre una de las experiencias más significativas de su trayectoria televisiva. Mientras algunos lo felicitaron por ser parte de la jornada, otros indicaron que debieron elegir a personas que no hayan estado involucrados en polémicas.

Pensé que iban solo fieles, ¿No había alguien fiel?, Todo un ejemplo de moral e integridad, Para eso mejor Christian Domínguez, Otra opción no había...?, Hasta para eso hay argolla, ¿Pero la iglesia no condena el adulterio? y Solo para los fieles dijeron; fueron algunos comentarios que dejaron los usuarios de TikTok.

Jesús Alzamora celebra hito en su carrera

Jesús Alzamora, quien reconoció haber sido infiel a María Paz Gonzales-Vigil en Colombia, expresó su emoción por haber conducido la bienvenida del papa León XIV a Lima y de haberlo visto tan de cerca. Asimismo, resaltó la compañía del padre Jhon, con quien compartió la conducción del segmento especial.

“Tremendo honor en mi carrera haber conducido la ceremonia de bienvenida al santo padre León XIV”, manifestó en sus redes sociales, junto a fotos y videos del evento. “Un gusto además hacerlo en dupla con el padre Jhon, con quien la conducción fluyó como si nos conociéramos de años. La emoción de tener al papá tan cerca, verlo bajar del avión, saludar a las miles de personas que lo saludaban por la calle y poder narrar todo eso y conducirlo ha sido memorable. ¡Que viva el papa León XIV!”, añadió en Instagram.