Deyvis Orosco presume su nueva apariencia en los Latin Grammy 2026: “Esta es una oportunidad para crecer y disfrutar” Deyvis Orosco llegó a Las Vegas para conocer a estrellas en los Latin Grammy 2026. Además, aprovechó para ofrecer entrevistas y hacer contactos.

Deyvis Orosco llega a Las Vegas para los Latin Grammy 2026, donde participará en la celebración de la música latina y rendir homenaje a Daddy Yankee como Persona del Año.

Deyvis Orosco llega a Las Vegas para los Latin Grammy 2026, donde participará en la celebración de la música latina y rendir homenaje a Daddy Yankee como Persona del Año. Fotos: Instagram.

El cantante peruano Deyvis Orosco sorprendió al llegar a Las Vegas, Estados Unidos, para ser parte de la gran celebración de la música latina: los Latin Grammy 2026, cuya ceremonia central está pactada para este jueves 12 de noviembre. El artista de cumbia vivirá de cerca este importante evento, que este año rendirá un merecido homenaje a Daddy Yankee como Persona del Año, en reconocimiento a su destacada trayectoria artística.

Deyvis Orosco, quien sorprendió con su notable cambio físico, adelantó que para 2027 tiene entre sus planes ampliar su carrera musical en Estados Unidos. "Tengo muchos proyectos en camino y estoy seguro de que, con mucho trabajo y la bendición de mi padre y de Dios, podré hacerlos realidad", manifestó.

Deyvis Orosco compartió detalles de su trabajo internacional y agradeció la oportunidad de aprender y crecer en una noche repleta de música y talento.

Además de Deyvis Orosco, estarán presentes otros representantes peruanos que buscarán llevarse a casa el codiciado gramófono, entre ellos Eva Ayllón, Andre, Federico Tarazona, Fabián y Nic, hijos de Gian Marco Zignago.

Deyvis Orosco sorprende al llegar a los Latin Grammy 2026

Mediante sus redes, Deyvis Orosco llegó a Las Vegas y tuvo la oportunidad de participar en algunas entrevistas, donde anunció su trabajo y los proyectos que viene desarrollando fuera de las fronteras peruanas. "Esta es una oportunidad para aprender, crecer y disfrutar de una noche llena de música", indicó.

Cabe señalar que mientras Deyvis Orosco continúa trabajando en nuevos proyectos internacionales, Néctar sigue llevando su música a Lima y diversas provincias del país. Por su parte, el cantante ya alista una serie de propuestas musicales que muy pronto anunciará para alegría de sus seguidores.