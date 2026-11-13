Katy Jara se defiende tras críticas por fuerte mensaje contra católicos que veneran al papa León XIV: “Solo al Señor adorarán” Katy Jara aseguró que la gente se debería de enfocar en la llegada de Dios y no distraerse en otras cosas. Asimismo, recordó que solo se debe adorar al Señor. "Cristo viene y tenemos que alistarnos", expresó.

Katy Jara no pudo ocultar su incomodidad con los fieles católicos que celebraban la llegada del papa León XIV al Perú, el pasado miércoles 11 de noviembre, por ello los mandó a irse a otras páginas a que sigan la cobertura de dicho evento histórico. Ante esa reacción, muchas personas le recomendaron que tenga más tolerancia con quienes profesan otra religión y que comprenda lo que representa la figura del Pontífice para los creyentes.

Mediante TikTok, Katy Jara aseguró que comprende que el papa es una persona muy importante para la comunidad católica, pero resaltó que a ella lo que le interesa es que la gente conozca la palabra del Señor y que no se distraiga en otras cosas.

“A mí lo que me importa, ¿saben qué cosa es? Es que la gente despierte porque el enemigo nos quiere dormidos. Me interesa que la gente despierte porque la verdad nos hará libres. Pero el sistema te hace creer otra cosa. El sistema piensa que ‘divide y reinarás’. ¿Y se dan cuenta que lo consiguen?”, expresó en sus redes.

Katy Jara se defiende de críticas en redes

Katy Jara, quien celebró el nacimiento de su tercer hijo, aseguró que deberíamos enfocarnos en la llegada de Cristo y no en polémicas en torno a la visita del papa León XIV al Perú. Aseguró que hablar de la palabra de Dios no es generar división.

“Cristo viene y tenemos que alistarnos. Y justamente estas cositas que pasan sirven para que las personas se distraigan y causar divisiones que yo no he provocado. Declarar la Palabra del eterno rey y salvador Jesucristo no es buscar división, es anunciar la Palabra. Que algunos no estén de acuerdo es muy distinto (...) cuando yo digo ‘Solo al Señor adorarás y te postrarás’, no es mi palabra. Es la palabra de nuestro Rey”, se defendió.

“Si nosotros respetamos su religión que ella respete a los católicos, al final veneramos al mismo Dios”, “Por qué quieres comparar al Papa con Dios, entiende que el Papa no es Dios, es el máximo representante de la iglesia católica, es un hombre con una grandeza incomparable en el corazón que transmite paz, bondad, humildad y mucho amor, cosas que hace mucha falta en este mundo”, “¡Solo respeta y punto! ¿Tanto cuesta?, cada ser humano tiene diferentes creencias” y “Aprende a respetar a los demás, el Papa también representa la palabra de Dios así como el pastor representa la palabra de Dios. En vez de hablar mal de los demás, seamos empáticos”; fueron algunos comentarios que le dejaron en TikTok.