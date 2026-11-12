Argentina vs Uruguay EN VIVO: a qué hora y dónde ver partido de la selección argentina por fecha FIFA
La selección albiceleste, sin Lionel Messi, jugará en La Bombonera por la fecha FIFA de noviembre. Sigue la transmisión del Argentina vs Uruguay en directo.
La fecha fifa de noviembre tendrá como uno de los principales atractivos el partido entre las selecciones de Argentina vs Uruguay EN VIVO HOY. El cotejo iniciará a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de DSports.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni recibirá a su similar de Uruguay en La Bombonera, sin la presencia del astro, Lionel Messi, quien se retiró de la selección albiceleste hace un mes. De los últimos cinco duelos directos entre ambos, Argentina ganó en cuatro ocasiones, mientras que los uruguayos lo hicieron en una oportunidad.
¿A qué hora juega Argentina vs Uruguay por la fecha FIFA?
En territorio peruano, el choque entre argentinos y uruguayos podrá seguirse a partir de las 6.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.
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- Costa Rica, México: 5.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Chile: 7.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.
- España: 1.00 a. m. (14/11)
¿Dónde ver Argentina vs Uruguay?
La transmisión del partido por la fecha FIFA estará a cargo de la cadena DSports en Sudamérica.
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