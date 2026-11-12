Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
EN VIVO | Sigue el segundo día del Papa León XIV en Perú
Deportes

Argentina vs Uruguay EN VIVO: a qué hora y dónde ver partido de la selección argentina por fecha FIFA

La selección albiceleste, sin Lionel Messi, jugará en La Bombonera por la fecha FIFA de noviembre. Sigue la transmisión del Argentina vs Uruguay en directo.

Argentina y Uruguay se enfrentan en La Bombonera. Foto: AFA/AUF/composición LR
Argentina y Uruguay se enfrentan en La Bombonera. Foto: AFA/AUF/composición LR
Por
google iconLa República en Google

La fecha fifa de noviembre tendrá como uno de los principales atractivos el partido entre las selecciones de Argentina vs Uruguay EN VIVO HOY. El cotejo iniciará a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de DSports.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni recibirá a su similar de Uruguay en La Bombonera, sin la presencia del astro, Lionel Messi, quien se retiró de la selección albiceleste hace un mes. De los últimos cinco duelos directos entre ambos, Argentina ganó en cuatro ocasiones, mientras que los uruguayos lo hicieron en una oportunidad.

Puedes ver

Sofía Neves, voleibolista uruguaya de Rebaza Acosta, sorprendida con la Liga Peruana de Vóley: "Es mejor que varias de Europa"

lr.pe

¿A qué hora juega Argentina vs Uruguay por la fecha FIFA?

En territorio peruano, el choque entre argentinos y uruguayos podrá seguirse a partir de las 6.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

LR Focus
  • Costa Rica, México: 5.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela, Chile: 7.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.
  • España: 1.00 a. m. (14/11)

¿Dónde ver Argentina vs Uruguay?

La transmisión del partido por la fecha FIFA estará a cargo de la cadena DSports en Sudamérica.

Puedes ver

Natalia Málaga se refirió al trabajo de Antonio Rizola y lamentó el presente de la selección peruana de vóley: "Estar como estamos es doloroso"

lr.pe

Últimos partidos de Argentina

  • Argentina 3-0 Benín | 6.10.26
  • Argentina 7-0 Burkina Faso | 3.10.26
  • Argentina 4-0 Bolivia | 30.09.26
  • España 1-0 Argentina | 19.07.26
  • Inglaterra 1-2 Argentina | 15.07.26

Últimos partidos de Uruguay

  • India 1-6 Uruguay | 6.10.26
  • Corea del Sur 1-4 Uruguay | 28.09.26
  • Japón 3-1 Uruguay | 24.09.26
  • Uruguay 0-1 España | 26.06.26
  • Uruguay 2-2 Cabo Verde | 21.06.26

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 12 de noviembre de 2026

Por Carlin | 12 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 11 de noviembre de 2026

Por Carlin | 11 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 10 de noviembre de 2026

Por Carlin | 10 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Argentina vs Uruguay EN VIVO: a qué hora y dónde ver partido de la selección argentina por fecha FIFA

Psoriasis en Perú: tratamiento puede costar más de S/60.000 al año y reducir hasta 29,4% la productividad laboral

Papa León XIV en Perú EN VIVO: sigue minuto a minuto sus actividades, mensajes y últimas noticias hoy jueves 12 de noviembre

Deportes

Alineaciones Italia vs Francia EN VIVO: estos son los posibles 11 del partido de hoy por la UEFA Nations League 2026

España vs República Checa EN VIVO HOY: dónde ver el partido por la fecha 5 de la Nations League

Partidos de hoy, jueves 12 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Foro APEC 2026: estas serán las actividades de Keiko Fujimori durante su viaje a China y Japón

JNE rechaza pedido de Renovación Popular para apartar a Burneo del caso de reelección encubierta de López Aliaga

Dos diputadas de Obras retiran su firma del proyecto de amnistía para Pedro Castillo