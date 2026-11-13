Pacha Sotelo: “La presencia de Merino y Boluarte es contraria al discurso que viene dando el papa León XIV”

Seis años después del asesinato de su hermano, Pacha Sotelo acude cada jueves al frontis del Palacio de Justicia para exigir justicia. La herida aún sigue abierta y es difícil que cierre, con un proceso que agota sus energías y las de su familia. La memoria de Inti Sotelo y Bryan Pintado, asesinados el 16 de noviembre de 2020 por el disparo de perdigones desde la policía, lo mantiene de pie, aunque admite que en un momento pensó en dejarlo todo. Hoy, sin embargo, se mantiene firme en que los responsables respondan por los delitos que cometieron.

—¿Cómo ves a tu hermano a esta edad, si no lo hubieran asesinado?

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—Titulado y profesional. Pocos sabían, pero él ya tenía el nombre de su agencia y el diseño. Tenía su emprendimiento, solo necesitaba el título para arrancar. Todos los turistas que trataban con él siempre le pedían fotos. Era querido. Yo me lo imagino no solo con su agencia, sino descentralizando su negocio y dándole todo a mi mamá. Con mi mamá tenía un vínculo muy especial y, a sus 30 años, mi hermano estaría retribuyéndole el esfuerzo que hicieron por hacerlo profesional.

—¿Y a nivel de convicciones?

— Seguiría firme. En ese 2020 él era estudiante y trabajaba con su emprendimiento. Lo que sucedía en política —sonará un poco frío—, pero directamente no nos afectaba como familia. El que haya salido (a protestar) no era porque se trataba de que te afecte o no, sino de lo que le hacen a tu país, de defender la democracia. Si él salió por ese motivo, imagínate todo lo que pasó después. La cantidad de crímenes y abusos de derechos humanos ha sido avasallador y más letal. Él seguiría firme en ese aspecto y desde su trabajo hablaría de lo que sucede en su país.

—¿Qué significa cada 14 de noviembre, desde la noche en que asesinaron a tu hermano?

—Hasta el 2025, o incluso hace dos meses, el 14 de noviembre lo vinculábamos mucho al duelo, al dolor. Mientras mis padres continúen con la herida abierta es muy difícil decir que es un capítulo cerrado. Y mientras la justicia siga estancando el caso, siga obstruyendo y no permitiéndonos llegar a la verdad, es una fecha todavía con duelo. Pero hace dos semanas tuvimos la bendición de que nació mi sobrina. Ella nació un 15. Es curioso porque hace seis años empezamos a vincular el 14 con la muerte, literalmente, y ahora tenemos a mi sobrina que llega un 15. La familia aún está en proceso de cómo tomar y asimilar, estas fechas porque, obviamente, este año va a ser especial, pero los anteriores fueron trágicos.

—Han pasado seis años, ¿qué sentimiento te produce actualmente el caso?

—A mí el rencor me estuvo enfermando. Yo he tenido rencor, he odiado a los policías que estuvieron esa noche —lo puedo decir abiertamente— pero con el tiempo mi salud se vio afectada, mi personalidad también cambió. Estaba dejando de ser yo mismo, hasta que llegué a terapia, porque había un desgaste emocional, físico, mental. Con los años te preguntas: “¿hago este esfuerzo, pero la justicia me responde al revés, entonces lo único que estoy afectando es mi salud?”. Fue en terapia donde me di cuenta que ese rencor estaba latente y que no tenía mucho sentido, porque los policías seguían libres y solo eran investigados en la inspectoría. Después de la terapia es cuando me pongo a pensar que está la justicia divina. Yo no voy a dejar la justicia terrenal, pero no voy a arriesgar mi salud por algo que —en ese tiempo teníamos 4 años de lucha— por experiencia de otros compañeros de lucha sabíamos que se demorarían 8 o 10 años más, que es lo que suele pasar en el país. Asimilando eso, escuchando a varias personas y con terapia, yo dije: “yo he perdonado”. No me voy a gastar odiando o detestando a quien jaló el gatillo, a quienes estuvieron detrás del operativo o equis cosas. La vida y Dios finalmente harán su trabajo, y en la forma que Dios lo desee van a tener que pagar su propia condena.

—Llegó ese momento en que sentiste que era mejor alejarte del caso a nivel mediático

—Sí, por supuesto. Creo que todo familiar tiene esa etapa en la cual se pone a pensar en eso. Después del 2020 mi vida cambió completamente. Te expones. En el tema laboral las cosas no van bien, en los estudios la concentración no te ayuda. En todos los aspectos de tu vida hay aspectos negativos. Yo llegué, me acuerdo, a cerrar mis redes sociales. Me aislé. Mi hermana fue la que agarró ahí la vocería de la familia y me hice a un lado. Creo que lo que me hizo reflexionar fue cómo en ese tiempo que me aislé, sacaron las leyes de impunidad y sacaron muchas otras más que afectaron directamente a nuestro caso. Entonces, darme un espacio significó que ellos ganen terreno, zurrándose en el dolor de las familias. Ahí me di cuenta que debía volver, pero de forma más estratégica. Volver priorizando mi salud.

—Adentrándonos en el proceso, son seis años y aún el caso no pasa ni siquiera el control de acusación

—El caso ahora está estancado. Se presentó la acusación contra los 11 policías implicados, pero resulta que su defensa argumentó que no todos los denunciados, ni todas las víctimas habían sido notificadas. Entonces el juzgado les dio a la Fiscalía 90 días para subsanar todo eso y esos 90 días se convirtieron en 365 porque no se hizo nada. No obtuvimos información ni respuesta. Y este año, faltando días para que se cumpla el plazo, se amplió a 30 días más para que la Fiscalía actualice toda la información. Pero lamentablemente, así la Fiscalía lo haga va a tener que enviarse otra vez al Juzgado. Eso tarda meses y para que el Juzgado responda si se hace control de acusación o no, también demorará. Es una dilatación que sabemos forma parte de cómo se mueve la justicia en el país. Esto tranquilamente hace dos años podía haber avanzado, pero también ha sucedido que algunos heridos ya no han querido formar parte ni continuar. Se entiende, porque obviamente el desgaste no solo es para los deudos, también en los heridos, y algunos han cambiado de domicilio y no los ubicas.

—Existe, además, un factor de desgaste hacia los que llevan este proceso. Esto incluso, cuando el caso de tu hermano fue declarado de trascendencia nacional

—Si el caso 14N está así, cómo estarán los demás. Me pongo a pensar en los casos del sur, por ejemplo. El de Víctor Santisteban y de Mauricio Ruiz. Lamentablemente es complicado. Ya sabíamos por familiares que incluso sus casos fueron estancados por años. Acá, aunque parezca absurdo lo que yo pueda decir, para lo que es la justicia peruana, entre comillas, se está avanzando rápido y ese tiempo que están quemando no es nada comparado con los otros que han estado en standby. Si este caso dos años se dilatara en Perú sería poco, pero obviamente esos dos años a la familia, a mis padres, quién se los devuelve. Todo el tema en su salud, incluso que se han visto afectados.

—Inti y Bryan fueron recordados por el cardenal Castillo frente al papa León XIV. ¿Qué sentiste al escuchar esa mención?

—Fueron varias emociones. No te podría decir felicidad plena, porque todavía son fechas de duelo, pero de todas maneras nos reconforta y a mi familia mucho más razón, que es católica. El hecho de nombrarlos es un gesto político, aunque muchos dicen que no debemos politizarlo lo es, porque ni Inti ni Bryan, ni los miles de jóvenes que salieron a protestar ese día lo hacían por las puras, sino que tenían un objetivo pleno, que era la defensa de la democracia. Es un cúmulo de emociones y es algo que la casta política no ha hecho, no se ha atrevido y eso es una contradicción que no hay que dejar pasar por alto.

—Pero también tuviste que ver a Manuel Merino presente en una de esas actividades

—Me parece repugnante y repulsivo. Verlos ahí es contrario al discurso que viene dando el papa. No puede ser posible que a las familias nos invisibilicen, nos intenten callar y, sistemáticamente, no quieran que se sepa nuestra verdad, pero ponen adelante a personajes con cuestionamientos. Personas que han abusado de su poder y con ese abuso han terminado con la vida de más de 60 familias. Es una incoherencia política, pero pareciera que es a propósito y sistemático. Quieren imponer quiénes son los que están mandando y que pueden invitar a personajes que la propia ciudadanía repudia. Yo no entiendo la lectura política que ellos pueden tener para invitarlos a primera fila bajo ese repudio que el gobierno actual también tiene.

“Hubo falsos políticos que usaron el nombre de Inti”

—Hay actores políticos que han tomado posición en el caso y esto ha generado etiquetas hacia tu familia y hermano

—En política a mi familia siempre se le ha juzgado por tomar una postura, siempre. La polarización actual que existe. Que por qué la izquierda. En la izquierda hemos encontrado algo distinto. Esa empatía. Quizás no pedimos que se pongan de nuestro lado, sino tener la empatía suficiente para que mi familia se sienta respaldada y escuchada, y de verdad se haga algo para conseguir justicia.

—Pero también hubo los que instrumentalizaron la muerte de tu hermano

—Si te soy sincero, y esto nunca lo voy a olvidar, desde la parte política, yo recuerdo al payaso de Edward Málaga acercándose a mi familia, supuestamente, para ayudar, para dar su mano y mira cómo terminó, en el partido de Alejandro Cavero, con las fotos junto a todos los personajes que le han hecho daño a mi familia. Me acuerdo de Isabel Cortez también, quien se acercó diciendo que iban a crear un proyecto de ley por mi hermano, una fotito y mira en lo que terminó. Me quedo con eso, con una sensación de políticos que han sido consecuentes, que son pocos. Me quedo con políticos que le han hecho daño a mi familia y me quedo con aquellos falsos políticos que usaron el nombre de mi hermano, como Edward Málaga e Isabel Cortez. Podría mencionar más, pero a esos dos los tengo acá, porque se han reunido conmigo, les han mandado saludo a mis padres. A ellos la verdad que les tengo una cólera personal.

—¿Existe alguna autoridad con la que aún consideres que pueden pedirle algo respecto al caso?

—Hay un sector político que creo que ha entrado y tienen claro cuáles son las exigencias de la familia. Porque ya no son petitorios, lo que nosotros queremos con el Estado son exigencias. La etapa de petitorio ya pasó. Nos han ignorado, nos han tenido a un costado y alargado el proceso. Estamos en una etapa de exigir que queremos saber la verdad. Este caso tiene que llegar lo más pronto posible a un Juzgado para que vaya a un juicio oral. Y no solo mi caso, sino también otros que con las pruebas que existen siguen relegados.