JNE ordena corregir actas de proclamación en El Agustino e Independencia por intento de reelección encubierta

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ordenó corregir las actas de proclamación de resultados electorales en los distritos de El Agustino e Independencia, en Lima, por casos vinculados al intento de reelección encubierta de alcaldes que postularon como primeros regidores en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La decisión responde a la aplicación del criterio que impide a una autoridad municipal volver a ocupar la alcaldía en el periodo inmediato siguiente mediante esa vía.

La disposición forma parte de la segunda revisión de oficio realizada por el organismo electoral. Según el comunicado de este 13 de noviembre, el Pleno examinó 1.091 actas expedidas por los Jurados Electorales Especiales (JEE). La mayoría se ajustó a los resultados oficiales y a las normas electorales, pero cuatro presentaron observaciones que requieren una nueva proclamación.

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Los otros dos casos corresponden al concejo provincial de Ferreñafe, en Lambayeque, y al concejo distrital de Pimentel, en la provincia de Chiclayo. En estas jurisdicciones, al igual que en los distritos limeños, los jurados deberán corregir las actas de acuerdo con el criterio establecido por el JNE sobre la prohibición de reelección inmediata de alcaldes.

En Independencia, el alcalde Alfredo Reynaga Ramírez postuló como primer regidor de Somos Perú. En El Agustino, Richard Robert Soria Fuerte, alcalde desde enero de 2023, ocupó esa misma posición en la lista de Podemos Perú, luego de que su padre, Liborio Soria Álvarez, renunciara a la candidatura original a la alcaldía. Ambos casos quedaron bajo revisión del organismo electoral.

¿Qué criterio estableció el JNE sobre la reelección encubierta de alcaldes?

El criterio que deberán aplicar los JEE quedó establecido en la Resolución N.º 4557-2026-JNE, emitida el 2 de noviembre. El Pleno determinó que un alcalde que ejerció durante el periodo municipal 2023-2026 no puede volver a ocupar la alcaldía de la misma circunscripción para el periodo 2027-2030 si postuló como primer regidor. La restricción se sustenta en el artículo 194 de la Constitución, que prohíbe la reelección inmediata de estas autoridades.

La decisión distingue entre postular como regidor y asumir posteriormente la alcaldía. Un exalcalde sí podía integrar una lista como primer regidor, pues no existía una prohibición expresa para esa candidatura. Sin embargo, esa participación no lo habilita para ocupar nuevamente el cargo de alcalde si ya ejerció esa función durante el periodo inmediato anterior en el mismo distrito o provincia.

La restricción también alcanza a los casos en los que el candidato original a la alcaldía renunció, fue excluido o recibió una tacha. El JNE precisó que un exalcalde tampoco puede acceder al puesto mediante la sucesión o el reemplazo durante el nuevo periodo municipal. Por ello, el hecho de que su agrupación haya ganado las elecciones no elimina el impedimento constitucional.

Cuando el primer regidor está impedido de asumir la alcaldía, corresponde convocar al siguiente integrante hábil de la lista electoral, de acuerdo con el orden de precedencia. Esta medida no le quita al exalcalde su condición de regidor, pero sí le impide asumir la máxima autoridad municipal durante el periodo inmediato siguiente.

El comunicado del 13 de noviembre también mencionó un caso distinto en el concejo distrital de Miraflores, provincia de Yauyos, en Lima. Allí se había omitido proclamar al alcalde y el JNE determinó que correspondía proclamar y acreditar al primer regidor, debido a que no existía impedimento para que asumiera el cargo. Las nuevas proclamaciones que realicen los JEE por disposición de esta segunda revisión serán inapelables.