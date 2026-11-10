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Tiktoker Moca rompe en llanto por la salud de su bebé y confiesa: “Mi hijo tiene convulsiones”

La tiktoker peruana Moca, conocida como Jusseira Mayumi Quispe, se mostró vulnerable en redes sociales al compartir sus miedos por la salud de su bebé.

Moca expresó su preocupación, revelando que teme que su hijo presente convulsiones antes de visitar al pediatra.
Moca expresó su preocupación, revelando que teme que su hijo presente convulsiones antes de visitar al pediatra.Fotos: Facebook.
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La tiktoker peruana Jusseira Mayumi Quispe, mejor conocida como Moca, ha mostrado su lado más vulnerable en redes sociales. Mediante un conmovedor video, la polémica creadora de contenidos se mostró afectada por la salud de su bebé, quien iba a pasar por revisión de su pediatra este martes 10 de noviembre.

"Hoy les comparto mis miedos como mamá. A veces lloro y solo le pido a Dios que mi bebé esté bien", es el mensaje que acompaña al video de Moca, quien indicó que temía que le pase algo al pequeño Aldrick, fruto de su relación con Haybinn.

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Moca llora por la salud de su bebé

La tiktoker Moca, quien transmitió el nacimiento de su bebé, contó que en un video donde contó que pensó que su hija no tenía signos vitales, sus seguidores se percataron de que su bebé presenta convulsiones y le recomendaron que lo lleve a que lo vea un médico.

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"Recién estaba investigando y había visto varias cosas. Creo que mi hijo tiene convulsiones. Para mañana saqué cita con el pediatra (...) yo estoy que lloro y lloro, soy un mar de lágrimas porque me asusto de verdad", manifestó una preocupada Moca, quien admitió sentirse mal por la salud de su hijo.

Moca, quien internó a su madre en un centro de rehabilitación indicó que está enfocada en la revisión de su pequeño y espera que no tenga nada malo. "Ando triste y ando llorando. Me asusto de todo. Créanme que a mí lo que me pase ni me importa. Capaz vaya y mi hijo no tenga nada, pero ando que chille", añadió la polémica tiktoker.

"Simplemente deja de exponer a tu pequeño, tienes tanta gente que te tiene mal y todo le cae al bebé… él es un bebé sanito, lleno de vida", "Escucha consejos que te ayuden a madurar, esfuérzate por poder darle pecho", "A los bebes se les nota nervioso cuando intentan alcanzar algún objeto. Pero igual llévalo al especialista para que salgas de duda. Se le nota un bebé sano" y "La boca tiene poder, debemos tener cuidado de lo que decimos y hacemos"; fueron algunos comentarios de sus seguidores.

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