Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

José Domingo Pérez en vivo defiende a su esposa y ¿liberarán CTS hasta el 2028? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

EN VIVO | El Papa León XIV ofrece misa en Buenos Aires, Argentina
Espectáculos

Influencer Tío Yolu se reencuentra tras 3 años con extrabajador que, asegura, le robó medio millón de soles: "Es policía"

Tío Yolu y su socia y esposa protagonizaron un tenso momento con efectivos policiales tras reencontrarse en Lima con un extrabajador al que atribuyen el presunto robo y que actualmente integraría la PNP.

Tío Yolu asegura que extrabajador le robó 500.000 soles y que ya hay una denuncia formal en curso.
Tío Yolu asegura que extrabajador le robó 500.000 soles y que ya hay una denuncia formal en curso. | Foto: composición LR/TikTok/InstagramFoto: composición LR/TikTok/Instagram
Por
google iconLa República en Google

El influencer y empresario huanuqueño Yordy Picón Andrade, conocido en redes sociales como Tío Yolu, afirmó que volvió a encontrarse con un extrabajador al que acusa de haber participado en el presunto robo sistemático de dinero y mercadería de su empresa Yolu Originals. Según sostuvo, el perjuicio económico ascendería a medio millón de soles.

El caso volvió a cobrar notoriedad tras la difusión de videos en redes sociales donde se observa al creador de contenido junto a su esposa y socia, Luciana Luyo Fernández, en una conversación con efectivos policiales. La pareja aseguró en la grabación que el caso habría sido denunciado ante las autoridades.

Puedes ver

Susy Díaz rompe en llanto al regresar a Perú por agresión contra su hija Flor Polo: “Quiero verla”

lr.pe

Tío Yolu y su esposa se reencuentran con extrabajador al que atribuyen robo de medio millón de soles

Las imágenes fueron compartidas por cuentas como Clips Virales y otros usuarios de TikTok. En una de las grabaciones, Tío Yolu aparece visiblemente afectado mientras explica que el encuentro ocurrió después de varios años sin tener contacto con la persona señalada.

LR Focus

Durante la conversación, el empresario recordó que el caso ya se encuentra denunciado y sostuvo que cuenta con elementos que respaldarían su versión. "Voy a ir a inspectoría", indicó en un primer momento. Luego agregó: "Lo que pasa es que después de 3 años lo vengo a ver la cara, y es la ira, pues, amigo. No me han robado 100 soles, me han robado medio millón de soles. Tengo todas las pruebas contundentes. Todo ya está (las pruebas). El muchacho está que guarda silencio".

Por su parte, Luciana Luyo afirmó que cuentan con diversos elementos que respaldan su denuncia. "Hay un juicio. No sabes la impotencia... Hemos pasado por perito judicial y el policial. Videos, audio, todo ya está. Levantaron el secreto de comunicación", manifestó.

Puedes ver

Gustavo Salcedo y periodista de Latina protagonizan tenso cruce de palabras en redes sociales: "Calladito te ves más bonito”

lr.pe

“Es policía”: esposa de Tío Yolu habla sobre extrabajador

En un segundo video difundido por la cuenta Clips Tía Yolu en TikTok aparecen fotografías y capturas atribuidas a Luciana Luyo. Entre ellas figura una imagen de la Comisaría PNP Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y un extenso mensaje.

En dicho texto, la empresaria sostuvo que ella y su esposo se reencontraron en Lima con la persona acusada que, según afirma, trabajó anteriormente para su negocio y que formaría parte de la Policía Nacional. “¿Recuerdan que hace un par de años les comentamos que tuvimos un trabajador que sistemáticamente nos robó una gran cantidad de zapatillas, una importante suma de dinero? Pues, después de tanto tiempo, al llegar a la ciudad de Lima, volvimos a encontrarnos cara a cara con esta persona. Para nuestra sorpresa, actualmente trabaja en esta institución, en esta sede es policía”, manifestó.

Esposa de Tío Yolu asegura que extrabajador es policía.

Esposa de Tío Yolu asegura que extrabajador es policía.

Luyo también expuso su malestar y aseguró que el denunciado habría intentado huir. “No se imaginan la cantidad de sentimientos encontrados que provoca ver nuevamente a alguien a quien trataste con respeto, confianza y consideración y que terminó traicionando esa confianza de una manera tan grande. Lo más indignante fue que al vernos, corrió aproximadamente dos cuadras y cuando finalmente logramos hablar con él, simplemente manifestó que no nos conocía”, sentenció.

De acuerdo con información publicada por el portal Huánuco Noticias 100%, la denuncia también alcanzaría a otros dos extrabajadores de Yolu Originals. Sin embargo, hasta el momento, no se ha difundido documentación oficial relacionada con las acusaciones mencionadas en las grabaciones y las personas aludidas no han emitido públicamente una respuesta a los señalamientos realizados por la pareja.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 10 de noviembre de 2026

Por Carlin | 10 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 9 de noviembre de 2026

Por Carlin | 9 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 8 de noviembre de 2026

Por Carlin | 8 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Influencer Tío Yolu se reencuentra tras 3 años con extrabajador que, asegura, le robó medio millón de soles: "Es policía"

Papa León XIV EN VIVO desde Córdoba, Argentina: sigue el minuto a minuto de la segunda misa, sus recorridos, mensajes, preparativos para su llegada al Perú

Cámara de Diputados EN VIVO: diputados debatirán este martes la derogación de tres leyes procrimen

Espectáculos

Tula Rodríguez se distancia de Pilar Arana tras rumores de romance y expone fuerte motivo de su decisión: "Se nos hacía imposible"

Magaly Medina arremete contra Carlos Vives por polémico concierto en el Estadio San Marcos: “Terrible, ya no tiene voz”

Susy Díaz rompe en llanto al regresar a Perú por agresión contra su hija Flor Polo: “Quiero verla”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Cámara de Diputados EN VIVO: diputados debatirán este martes la derogación de tres leyes procrimen

Grupo Multipartidario del Congreso exige al Gobierno cumplir fallo de la Corte IDH e indemnizar a víctimas de La Oroya

Reelección encubierta: JEE de Arequipa proclama como alcalde al segundo regidor de Ahora Nación