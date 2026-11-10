Influencer Tío Yolu se reencuentra tras 3 años con extrabajador que, asegura, le robó medio millón de soles: "Es policía" Tío Yolu y su socia y esposa protagonizaron un tenso momento con efectivos policiales tras reencontrarse en Lima con un extrabajador al que atribuyen el presunto robo y que actualmente integraría la PNP.

Tío Yolu asegura que extrabajador le robó 500.000 soles y que ya hay una denuncia formal en curso. | Foto: composición LR/TikTok/Instagram

Tío Yolu asegura que extrabajador le robó 500.000 soles y que ya hay una denuncia formal en curso. | Foto: composición LR/TikTok/Instagram Foto: composición LR/TikTok/Instagram

El influencer y empresario huanuqueño Yordy Picón Andrade, conocido en redes sociales como Tío Yolu, afirmó que volvió a encontrarse con un extrabajador al que acusa de haber participado en el presunto robo sistemático de dinero y mercadería de su empresa Yolu Originals. Según sostuvo, el perjuicio económico ascendería a medio millón de soles.

El caso volvió a cobrar notoriedad tras la difusión de videos en redes sociales donde se observa al creador de contenido junto a su esposa y socia, Luciana Luyo Fernández, en una conversación con efectivos policiales. La pareja aseguró en la grabación que el caso habría sido denunciado ante las autoridades.

Tío Yolu y su esposa se reencuentran con extrabajador al que atribuyen robo de medio millón de soles

Las imágenes fueron compartidas por cuentas como Clips Virales y otros usuarios de TikTok. En una de las grabaciones, Tío Yolu aparece visiblemente afectado mientras explica que el encuentro ocurrió después de varios años sin tener contacto con la persona señalada.

Durante la conversación, el empresario recordó que el caso ya se encuentra denunciado y sostuvo que cuenta con elementos que respaldarían su versión. "Voy a ir a inspectoría", indicó en un primer momento. Luego agregó: "Lo que pasa es que después de 3 años lo vengo a ver la cara, y es la ira, pues, amigo. No me han robado 100 soles, me han robado medio millón de soles. Tengo todas las pruebas contundentes. Todo ya está (las pruebas). El muchacho está que guarda silencio".

Por su parte, Luciana Luyo afirmó que cuentan con diversos elementos que respaldan su denuncia. "Hay un juicio. No sabes la impotencia... Hemos pasado por perito judicial y el policial. Videos, audio, todo ya está. Levantaron el secreto de comunicación", manifestó.

“Es policía”: esposa de Tío Yolu habla sobre extrabajador

En un segundo video difundido por la cuenta Clips Tía Yolu en TikTok aparecen fotografías y capturas atribuidas a Luciana Luyo. Entre ellas figura una imagen de la Comisaría PNP Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y un extenso mensaje.

En dicho texto, la empresaria sostuvo que ella y su esposo se reencontraron en Lima con la persona acusada que, según afirma, trabajó anteriormente para su negocio y que formaría parte de la Policía Nacional. “¿Recuerdan que hace un par de años les comentamos que tuvimos un trabajador que sistemáticamente nos robó una gran cantidad de zapatillas, una importante suma de dinero? Pues, después de tanto tiempo, al llegar a la ciudad de Lima, volvimos a encontrarnos cara a cara con esta persona. Para nuestra sorpresa, actualmente trabaja en esta institución, en esta sede es policía”, manifestó.

Esposa de Tío Yolu asegura que extrabajador es policía.

Luyo también expuso su malestar y aseguró que el denunciado habría intentado huir. “No se imaginan la cantidad de sentimientos encontrados que provoca ver nuevamente a alguien a quien trataste con respeto, confianza y consideración y que terminó traicionando esa confianza de una manera tan grande. Lo más indignante fue que al vernos, corrió aproximadamente dos cuadras y cuando finalmente logramos hablar con él, simplemente manifestó que no nos conocía”, sentenció.

De acuerdo con información publicada por el portal Huánuco Noticias 100%, la denuncia también alcanzaría a otros dos extrabajadores de Yolu Originals. Sin embargo, hasta el momento, no se ha difundido documentación oficial relacionada con las acusaciones mencionadas en las grabaciones y las personas aludidas no han emitido públicamente una respuesta a los señalamientos realizados por la pareja.