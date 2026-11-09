Exmodelo Andrea Montenegro reaparece en Colombia y revela de qué vive tras abandonar la televisión: “Enamorarme de ti” La actriz peruana Andrea Montenegro compartió en sus redes sociales imágenes de su nuevo trabajo alejada de la TV, con el que se gana la vida y saca adelante a sus hijos.

Andrea Montenegro fue una de las modelos y actrices más populares de la década del 2000. Foto: Composición LR/Instagram.

Andrea Montenegro fue una de las modelos y actrices más populares de la década del 2000. Foto: Composición LR/Instagram.

Andrea Montenegro fue una de las modelos y actrices peruanas más admiradas durante la década del 2000. Su belleza y talento la llevaron a alcanzar gran popularidad y protagonizar importantes producciones tanto en el Perú como en el extranjero. Incluso, también es recordada por participar en la primera novela para adultos de la cadena playboy, 'Latin Lover'.

Sin embargo, desde hace varios años decidió abandonar la televisión y mudarse a Colombia, donde su vida tomó un rumbo distinto. Allí formó una familia, tuvo hijos y se estableció en una localidad alejada de las grandes ciudades. Además, optó por un estilo de vida vegano y renovó por completo su imagen.

Ahora, la exmodelo compartió en sus redes sociales algunas imágenes de su nuevo trabajo, lejos de las cámaras y pasarelas. La actriz encontró en la pintura una forma de desarrollar su talento y mostró uno de sus últimos trabajos, al que tituló 'Enamorarme de ti'.

Andrea Montenegro confiesa que se gana la vida en Colombia gracias a la pintura

Andrea Montenegro, de 50 años, compartió un video en su cuenta oficial de instagram en el que aparece sonriente mientras ofrece uno de sus cuadros, elaborado a mano por ella misma. "Retrato al óleo, a partir de referencia fotográfica. Disponible", escribió junto a la publicación.

La actriz también explicó que realiza sus obras tomando como referencia fotografías o trabajando con modelos en vivo. "Pregunta por mi catálogo o anímate y encarga. Pinto a partir de fotos o modelo en vivo. Envío a todo el mundo", compartió Montenegro, cuyo último trabajo actoral fue en la novela 'Colorina', de América TV, en 2017.

Andrea Montenegro y su recordada pelea en vivo con Magaly Medina

Una de las peleas más recordadas de la farándula nacional fue la protagonizada por Magaly Medina y Andrea Montenegro en 2003. En aquel entonces, la modelo atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera y llegó al set de la popular conductora para concederle una entrevista.

La exmodelo buscaba hablar sobre su trayectoria como actriz en Colombia, pero no esperaba que la 'urraca' le preguntara por un escándalo ocurrido meses atrás. Magaly le recordó el episodio en que la artista fue detenida tras agredir a unos policías que la intervinieron por manejar en estado de ebriedad.

La pregunta desató la furia de Montenegro, quien terminó enfrentándose verbalmente con la presentadora. La discusión subió de tono hasta que la 'urraca' le pidió que se vaya de su programa. “¿Qué diablos haces acá (en mi programa si no te gusta)? ¿Por qué no te largas entonces?”, le decía mientras la modelo se iba del set.