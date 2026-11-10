Gia, hija de Christian Meier y Marisol Aguirre, habría encontrado el amor en joven menor que ella: fueron captados juntos y hace sorpresiva confesión "La pasé lindo", expresó Gia Meier visiblemente emocionada al hablar de lo vivido la última semana con quien sería su enamorado. El joven es menor que ella por dos años y, además, pertenece a una importante familia peruana.

Gia Meier, hija de los actores Christian Meier y Marisol Aguirre, se encuentra en el centro de la atención luego de ser vinculada sentimentalmente con un joven menor que ella. Los rumores de un posible romance surgieron después de que ambos fueran captados juntos durante una reunión familiar que se realizó el último fin de semana, cuyas imágenes fueron compartidas por su madre en redes sociales y rápidamente despertaron la curiosidad de los usuarios.

La fotografía no tardó en viralizarse, especialmente en TikTok, donde Andrea Noriega, su compañera en ZacaTV, hizo un comentario que alimentó las especulaciones sobre una posible relación. Ante la insistencia de sus seguidores, la influencer fue consultada sobre el tema en su podcast el lunes 9 de noviembre y sorprendió con una inesperada confesión sobre cómo la pasó junto al misterioso joven.

Gia Meier no oculta su nerviosismo al hablar de Nico Cabieses

Gia Meier no pudo evitar mostrar su nerviosismo cuando sus compañeros de ZacaTV le preguntaron por la fotografía en la que aparece junto a Nicolás Cabieses, imagen que desató rumores sobre un posible romance. Entre risas, la hija de Christian y Marisol Aguirre contó que incluso tuvo un reclamo para su madre por haber compartido la instantánea sin consultarle previamente.

"Mamá, cuando subas una foto, tienes que consultarme primero (...) Hoy día me he levantado y le he dicho: '¡Mamá, mira todo lo que has causado!'", expresó la influencer, y dejó en evidencia su sorpresa por la repercusión que tuvo la publicación.

Andrea Noriega apoya posible relación entre Gia Meier y Nicolas Cabieses.

Por su parte, 'Mafe sin r' intentó ayudar a su amiga explicando el contexto de la fotografía; sin embargo, terminó generando aún más suspicacias entre sus compañeros. "Lo que pasó fue que la mamá de Gia subió una foto en la que sale Gia con su invitado y más amigos en una fiesta", comentó.

El término su invitado provocó las risas inmediatas de los integrantes de ZacaTV, quienes no dejaron pasar el detalle y evidenciaron aún más el nerviosismo de Gia.

La reacción de la joven alimentó las especulaciones sobre la naturaleza del vínculo que mantiene con el joven estudiante de 21 años, aunque no confirmó que exista una relación sentimental entre ambos.

“La pasé lindo”: así resume Gia Meier su fin de semana con Nicolás Cabieses

La conversación continuó cuando los compañeros de Gia Meier quisieron saber cómo había pasado su último fin de semana, en medio de los rumores sobre su cercanía con Nicolás Cabieses. La influencer sorprendió a todos al responder sin rodeos: "La pasé lindo", una frase que despertó aún más la curiosidad de quienes la acompañaban en el programa.

Pero eso no fue todo. Sus compañeros de ZacaTV hicieron cuentas y llegaron a la conclusión de que ambos habrían compartido juntos durante tres días consecutivos.

Lejos de desmentir esta información o dar mayores explicaciones, la hija de Christian Meier y Marisol Aguirre solo atinó a sonreír, dejando abierta la posibilidad de que exista algo más que una amistad entre ambos.