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Influencer Valentino Palacios se defiende tras tildar de "miserables" a peruanos que se levantan temprano a trabajar: "Se salió de contexto"

"No tengo que levantarme a las 5 de la mañana para trabajar y estar todo el día en ese trabajo y que tu miserable vida se repita", fue la burla que lanzó Valentino Palacios en redes como respuesta a un comentario de un usuario.

Valentino Palacios se defendió y asegura que no quiso burlarse de nadie. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
Valentino Palacios se defendió y asegura que no quiso burlarse de nadie. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
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Valentino Palacios decidió pronunciarse luego de convertirse en blanco de críticas en redes sociales por unas declaraciones realizadas durante una transmisión en vivo de TikTok. El influencer explicó que sus comentarios surgieron como respuesta a los constantes ataques de un usuario, quien, según su versión, lo habría insultado reiteradamente con expresiones homofóbicas.

La controversia aumentó después de que un fragmento del directo comenzara a circular en plataformas digitales, donde sus palabras fueron interpretadas como una ofensa hacia los peruanos que se levantan temprano para trabajar y perciben un sueldo mínimo. Ante los cuestionamientos, el creador de contenido negó que esa fuera su intención y sostuvo que sus declaraciones fueron difundidas sin mostrar el contexto completo de la discusión.

Valentino Palacios responde tras duras críticas en su contra

A través de sus redes sociales, Valentino Palacios explicó los motivos que lo llevaron a enfrentarse verbalmente con uno de los espectadores de su transmisión. Según relató, el hombre llevaba varios minutos dejando mensajes ofensivos y utilizando expresiones homofóbicas para atacarlo, situación que finalmente provocó su reacción frente a los demás usuarios conectados.

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El influencer manifestó su malestar por la repercusión que tuvieron sus palabras y cuestionó que se difundiera únicamente una parte de lo sucedido. "Me están funando horrible. Realmente sí, me están funando por todos lados, por algo que creo que se salió de contexto y están haciendo como que noticias falsas", expresó durante su descargo.

Asimismo, recordó que le respondió al usuario cuestionando su actitud y señalando que tendría una vida infeliz si continuaba comportándose de esa manera. Valentino sostuvo que sus comentarios estaban dirigidos exclusivamente a la persona que lo había provocado y no representaban un ataque contra quienes trabajan diariamente para conseguir sus ingresos.

¿Qué había dicho Valentino Palacios en redes sociales?

Hace unos días, Valentino Palacios se encontraba en un live de TikTok como de costumbre. Fiel a su estilo, respondía a los comentarios de sus seguidores. Sin embargo, un usuario le habría faltado el respeto por su orientación sexual.

El influencer no se contuvo y lanzó un desatinado comentario como respuesta, el cual se hizo viral y rápidamente fue criticado en redes sociales.

"Podré ser cabr** todo lo que tú quieras, a comparación de este cabr** no tengo que levantarme mañana a las 5 de la mañana para ir a trabajar y estar todo el día en ese trabajo y que tu miserable vida se repita", expresó visiblemente molesto.

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