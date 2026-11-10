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Erika Villalobos impacta al posar junto a Aldo Miyashiro y Gia Rosalino, novia del actor: “Qué suerte…”

Érika Villalobos celebró el cumpleaños de su hija Fernanda Miyashiro con una fiesta familiar llena de sorpresas, incluyendo a Aldo Miyashiro y su actual pareja, Gia Rosalino.


Erika Villalobos expresó su gratitud por quienes hicieron especial el día de Fernanda, su hija con Aldo Miyashiro.
Erika Villalobos expresó su gratitud por quienes hicieron especial el día de Fernanda, su hija con Aldo Miyashiro.Fotos: Instagram.
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La actriz y cantante Érika Villalobos sorprendió a más de uno al compartir imágenes de un momento familiar, donde aparece feliz celebrando el cumpleaños de su hija Fernanda Miyashiro, quien se mostró feliz por la sorpresa que le preparó su madre. Sin embargo, lo que más impactó fue la presencia de Aldo Miyashiro y Gia Rosalino, novia del actor.

Érika Villalobos, quien reveló cómo se enteró de la infidelidad de Aldo Miyashiro, demostró que no tiene ningún tipo de problema ni con Gia Rosalino ni con el protagonista y guionista de 'La gran sangre: Ojo x Ojo', película que se estrena este 12 de noviembre.

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Érika Villalobos posa junto a novia de Aldo Miyashiro

A través de su Instagram, la actriz Érika Villalobos publicó un video donde muestra la felicidad de Fernanda Miyashiro por cumplir un año más de vida. Asimismo, entre los invitados especiales aparece Adrián Bello, uno de sus cantantes favoritos.

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“Qué suerte tener a esta bella en mi vida, verla crecer tanto como persona y recibir su gran amor. Es mucho más de lo que alguna vez imaginé”, manifestó Érika Villalobos, quien también logró rehacer su vida amorosa al lado de su novio Erik Zapata.

Erika Villalobos se mostró agradecida con todas las personas que llegaron para sorprender a Fernanda, quien también quiere seguir los pasos de sus padres en la actuación. “Quiero agradecer a todos los que estuvieron ahí para hacerla sonreir en su día y, sobretodo, gracias @_adrianbello por regalarnos un poquito de tu tiempo para cumplirle el deseo a mi chinita y a varias de tus bebellitas. Yo también estuve: haciendo uno de mis trabajos de madre: grabando y tomando fotos”, concluyó en sus redes.

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