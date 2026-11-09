Luiggi Yarasca niega haber golpeado a Flor Polo pese a lesiones: “Ella sabe que soy incapaz de levantar la mano” Luiggi Yarasca, acusado de agredir a Flor Polo, negó las acusaciones en una entrevista con 'Amor y fuego', defendiendo su inocencia frente a las lesiones que presenta la influencer.

Flor Polo afirmó que Yarasca ejerció violencia física y psicológica durante su relación. Ella asegura que fue empujada por las escaleras tras una discusión por celos desmedidos.

Flor Polo afirmó que Yarasca ejerció violencia física y psicológica durante su relación. Ella asegura que fue empujada por las escaleras tras una discusión por celos desmedidos. Foto: ATV

Luiggi Yarasca, quien ha sido acusado de agredir a Flor Polo, ofreció una entrevista telefónica con 'Amor y fuego', donde niega que haya golpeado a la hija de Susy Díaz, a pesar de que ella presenta lesiones traumáticas recientes. "Yo soy inocente de todo y a Flor jamás le levanté la mano durante todo el tiempo que tuvimos la relación", declaró el empresario.

Como se recuerda, Flor Polo aseguró que Luiggi Yarasca ejerció violencia física contra ella, sujetándola del cuello y arrojándola sobre la cama. Posteriormente, el empresario la habría empujado contra la pared y abierto la puerta para luego desplazarla por las escaleras del predio.

Luiggi Yarasca, exnovio de Flor Polo, se defiende

Luiggi Yarasca, quien también habría ejercido violencia psicológica contra Flor Polo, manifestó que al ver que la hija de Susy Díaz estaba descontrolada, lo único que quiso hacer es irse del lugar. "Lo que hice yo simplemente es irme de una situación en la cual yo no puedo conversar con una persona que está descontrolada. Ella sabe que yo soy incapaz de levantar la mano", añadió.

Según el parte policial y la manifestación de la propia Flor Polo, todo se habría desencadenado por una escena de celos desmedida por parte de Luiggi Yarasca, quien cree que ella lo engañó con un cajamarquino. Sin embargo, la situación habría escalado violentamente a los pocos minutos, a tal punto de ser empujada por las escaleras. "No ha habido jamás una agresión", insiste el empresario.

Ante la gravedad de los hechos, personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se personó hasta la vivienda de Flor Polo para brindarle soporte e iniciar los protocolos correspondientes. En tanto, Susy Díaz canceló sus vacaciones en Europa para regresar al Perú y apoyar a su única hija.