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Milena Warthon denuncia trabas legales frente al ciberacoso tras polémica con Lemon Pay y exige justicia: “¿Dónde están los que deben protegernos?”

Milena Warthon cuestionó las dificultades para denunciar los ataques digitales que recibió tras el caso Lemon Pay y pidió a las autoridades mecanismos efectivos de protección para las víctimas de este tipo de ataques.

Milena Warthon se pronuncia tras el ciberacoso recibido por la polémica 'Lemon Pay'. Composición LR. Instagram
Milena Warthon se pronuncia tras el ciberacoso recibido por la polémica 'Lemon Pay'. Composición LR. Instagram
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Milena Warthon volvió a pronunciarse sobre la polémica relacionada con Lemon Pay y expuso las dificultades que enfrenta para encontrar justicia frente a los ataques que recibió en redes sociales. A través de un video publicado en sus plataformas digitales, la intérprete de 'Warmisitay' contó que pese a buscar asesoramiento legal junto a su familia, todavía no encuentra mecanismos que le permitan actuar frente a lo ocurrido.

La cantante también cuestionó la respuesta del sistema de protección en el Perú y advirtió sobre el desgaste emocional que pueden experimentar quienes intentan denunciar situaciones de violencia digital. En ese contexto, expresó su preocupación por las víctimas que no cuentan con una comunidad de seguidores que les permita visibilizar sus experiencias y lanzó una pregunta dirigida a las autoridades: "¿Dónde están aquellos que deben protegernos?".

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Milena Warthon muestra su frustración ante los vacíos legales contra el ciberacoso

En su pronunciamiento, Warthon explicó que ha buscado diferentes alternativas para proceder legalmente frente a los ataques que surgieron después de la difusión del video de José Cusquisiban Benítez, influencer popularmente conocido como Lemon Pay. Sin embargo, las gestiones realizadas le permitieron conocer las dificultades que pueden atravesar las personas que intentan encontrar protección ante este tipo de situaciones.

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La intérprete señaló que, aunque en el Perú existen disposiciones relacionadas con el ciberacoso, llevar estos casos ante las autoridades puede convertirse en un procedimiento complicado. "Un sistema que está diseñado para victimizarnos. La víctima pierde tiempo y sufre un desgaste emocional ¿dónde están aquellos que deben protegernos?" manifestó la artista al expresar su malestar por las dificultades que encontró al buscar justicia.

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Dura crítica contra quienes normalizan las agresiones en redes sociales

Otro de los puntos centrales del pronunciamiento de la cantante estuvo dirigido a los usuarios que recurren al supuesto humor para justificar los ataques en internet. La artista expresó su rechazo a quienes minimizan este tipo de comportamientos y cuestionó que los comentarios ofensivos sean presentados como simples bromas.

"Personas que no tienen la capacidad moral ni la madurez de afrontar la situación y siguen disfrazando con humor un delito", expresó la intérprete de 'Maravilloso', quien aseguró que todavía se siente afectada por los comentarios y las burlas que surgieron tras la exposición relacionada con el controversial creador de contenido.

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