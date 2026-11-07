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Tiktoker Khaby Lame venderá su empresa por 975 millones de dólares para crear su gemelo digital con IA y trabajar sin estar presente

El influencer Khaby Lame acordó vender su empresa por 975 millones de dólares para desarrollar un gemelo digital con inteligencia artificial que podrá generar contenido y publicidad sin su presencia. Aquí te dejamos los detalles del hecho.

Khaby Lame cierra acuerdo histórico para crear un gemelo digital. Composición LR. Instagram.
Khaby Lame cierra acuerdo histórico para crear un gemelo digital. Composición LR. Instagram.
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Khaby Lame, uno de los creadores de contenido más reconocidos de TikTok, protagoniza una millonaria operación empresarial que podría transformar su presencia en el mundo digital. El influencer acordó vender su compañía, Step Distinctive Limited, a Rich Sparkle Holdings mediante un trato valorado en 975 millones de dólares, que incluye el desarrollo de un gemelo digital con inteligencia artificial.

La propuesta permitirá utilizar comercialmente su rostro, voz y comportamiento para crear una versión virtual capaz de producir contenido. Además, podrá participar en campañas publicitarias sin que el tiktoker tenga que estar físicamente presente. De esta manera, su imagen podrá llegar a diferentes públicos mediante nuevas experiencias digitales, ampliando las posibilidades comerciales de la marca personal que construyó en redes.

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Un clon virtual que grabará publicidad en varios idiomas sin su presencia física

El acuerdo entre Khaby Lame y Rich Sparkle Holdings contempla desarrollar un gemelo digital mediante herramientas de IA. Esta tecnología permitirá reproducir los principales rasgos que identifican al influencer para generar contenidos protagonizados por una representación virtual. Así, su imagen tendrá la posibilidad de participar en diferentes producciones sin que el tiktoker deba intervenir personalmente en cada una.

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Además, el proyecto contempla que el clon virtual pueda comunicarse con audiencias de distintos idiomas y participar en experiencias dirigidas a varios mercados internacionales. Esta característica ampliaría el alcance de su marca personal, debido a que permitiría adaptar los contenidos a diferentes públicos sin las limitaciones habituales de las producciones tradicionales.

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De hacer videos mudos en pandemia a un imperio de 75 millones de acciones

La operación empresarial entre el tiktoker y la compañía financiera está valorada en 975 millones de dólares. Como parte de la transacción, Rich Sparkle Holdings anunció que entregaría 75 millones de acciones a cambio de Step Distinctive Limited, empresa vinculada al influencer, que alcanzó su fama durante la pandemia de COVID-19 con reacciones a tutoriales que complicaban actividades cotidianas.

El negocio busca aprovechar la enorme comunidad internacional que el tiktoker consiguió construir gracias a sus publicaciones en redes sociales. Su imagen, reconocida por millones de usuarios de distintos países, representa un activo comercial que ahora podría expandirse mediante herramientas de inteligencia artificial y nuevas modalidades de producción audiovisual.

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