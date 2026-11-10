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Política

Pedro Castillo se presenta ante Diputados por informe que pide levantar su fuero y abrir investigación judicial

El exmandatario negó haber negociado ascensos en las Fuerzas Armadas, como sostiene la denuncia de la fiscal Patricia Benavides, y rechazó las acusaciones.

Castillo reapareció frente a la Cámara de Diputados para ejercer su derecho a la defensa.
Castillo reapareció frente a la Cámara de Diputados para ejercer su derecho a la defensa. | Captura de Pantalla.
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El expresidente Pedro Castillo se pronunció ante la Cámara de Diputados para ejercer su derecho a la defensa frente a un informe que recomienda levantar su fuero para investigarlo por la presunta comisión de delitos de corrupción. El exmandatario sostuvo que se le han hecho acusaciones falsas y negó toda responsabilidad en los delitos que se le atribuyen.

"Esta es una de las tantas acusaciones que he tenido y seguiré teniendo. El único delito que he cometido fue asumir una responsabilidad popular. Un encargo de este pueblo que ansía tener justicia y derechos. En este recorrido, he encontrado un camino bastante pedregoso. La práctica misma me ha enseñado que hoy el Perú no está para ser gobernado con el corazón, sino con la mente. Digna Cámara de Diputados, este es el momento de corregir lo que hizo el Congreso anterior", dijo.

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El informe, elaborado por el Congreso pasado, se originó en una denuncia constitucional presentada por la fiscal Patricia Benavides. A Castillo se le acusa de patrocinio ilegal, abuso de autoridad y cohecho pasivo (aceptar sobornos). Según la denuncia, el expresidente habría utilizado su cargo para negociar ascensos y favorecer ilegítimamente a miembros de las Fuerzas Armadas, entre otras personas. Castillo afirmó que, en las reuniones que sostuvo con representantes de las instituciones castrenses, no se habló de ascensos irregulares.

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"Yo recibí varias veces a ministros y ellos informaron cómo vienen realizando el proceso de selección. Es más, yo recibí, una vez ascendidos, a quienes les correspondían esos ascensos. Recibí a la par al Ejército, a la Marina y los felicité. Les pregunté si hubo algún inconveniente y los emplacé a servir por su país. Terminamos con un apretón de manos y un aplauso. ¿Dónde está el delito del que se me acusa? Lo rechazo tajantemente", manifestó.

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