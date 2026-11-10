Esposa de Pedro Castillo le pide al papa León XIV visitarlo en Barbadillo: “No ha disminuido nuestro sufrimiento”

El pedido coincide con la llegada de León XIV al Perú, prevista para este miércoles 11 de noviembre.

El pedido coincide con la llegada de León XIV al Perú, prevista para este miércoles 11 de noviembre. Composición LR

La esposa de Pedro Castillo, Lilia Paredes, solicitó al papa León XIV que visite al expresidente en el penal de Barbadillo durante su próxima visita al Perú. A través de una carta apeló a la sensibilidad del pontífice y recordó los casi cuatro años de separación que atraviesa su familia desde la detención del exmandatario.

"El paso de los años no ha disminuido nuestro sufrimiento. Por el contrario, la incertidumbre, la distancia y la prolongación de los procedimientos judiciales han profundizado nuestras preocupaciones por su bienestar físico, emocional y espiritual", escribió Paredes.

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El pedido coincide con la llegada de León XIV al Perú, prevista para este miércoles 11 de noviembre. El pontífice permanecerá en el país hasta el lunes 16, como parte de su viaje apostólico por Sudamérica, que también comprende Uruguay y Argentina.

Su agenda incluye actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Pimentel, Cusco y Pucallpa, según el programa oficial de la Santa Sede.

En la misiva, Paredes aclaró que no pretende que el papa intervenga en el proceso judicial de su esposo ni que sustituya a las autoridades peruanas. Su solicitud, sostuvo, responde a razones humanitarias y a la necesidad de que la situación del exmandatario no quede al margen de la atención de la Iglesia.

"No pretendo, Santidad, trasladar a Su Santidad una controversia política ni solicitarle que sustituya a las autoridades judiciales. Mi petición nace de una necesidad mucho más sencilla y profundamente humana: que el sufrimiento de mi esposo y de nuestra familia no permanezca invisible", señaló.

Castillo permanece recluido en el penal de Barbadillo desde el 7 de diciembre de 2022, luego de su detención tras el mensaje con el que anunció la disolución del Congreso. En noviembre de 2025, fue condenado en primera instancia a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión.

Paredes también mencionó en su carta la opinión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, al que atribuyó cuestionamientos sobre las garantías de los derechos fundamentales de su esposo.

La misiva concluye con un pedido de oración por Castillo, sus hijos y su familia. Sin embargo, Paredes también pidió al pontífice que tenga presentes a las víctimas de las protestas sociales posteriores a la detención del exmandatario, así como a sus familiares.