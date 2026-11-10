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Magaly Medina arremete contra Carlos Vives por polémico concierto en el Estadio San Marcos: “Terrible, ya no tiene voz”

Magaly Medina subraya que Carlos Vives debió cancelar su show en Lima debido a problemas vocales. La conductora afirmó que su actuación fue deficiente y decepcionante para los asistentes.

Los problemas de Carlos Vives con su voz no son nuevos, según Magaly Medina.
Los problemas de Carlos Vives con su voz no son nuevos, según Magaly Medina.Foto: captura ATV/difusión
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La actuación de Carlos Vives en el Estadio San Marcos ha generado polémica debido a que se le escuchaba entrecortado, como si le faltara el aire, a tal punto que sus coristas tuvieron que cantar casi todos los temas completos. Algunos atribuyen la falla a un sistema de sonido deficiente. Sin embargo, otros aseguran que el colombiano tuvo dificultades con su voz. Una de las críticas más severas llegó por parte de Magaly Medina, quien indicó que el artista debió cancelar su show en Lima antes de presentarse en esas circunstancias.

“Lo que se escucha es que él no canta, repite algunas estrofas, se apoya en sus coristas y no canta. Es como que él hablara algunas palabras. Entonces, al sentir eso, el público, que es nuestro gran juez siempre y tiene la razón siempre, comenzó a abandonar el estadio”, comentó Magaly Medina en su programa del lunes 9 de noviembre.

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Magaly Medina cuestiona a Carlos Vives

Magaly Medina, quien se enfrentó a Luiggi Yarasca por la supuesta agresión a Flor Polo, aseguró que no es la primera vez que Carlos Vives presenta ese tipo de inconvenientes con su voz, por lo que antes ha tenido que pedir disculpas. Según la conductora de ATV, el colombiano debió pedir perdón por su performance.

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“A mí lo que me asombra es la actuación tan deficiente de Carlos Vives, un profesional que viene a hacer un concierto y cuando respetas a tu público, pues tratas de dar lo mejor de ti. Este evento fue peor que en Panamá en diciembre del año pasado. Él fue duramente criticado, al punto que él tuvo que salir a pedir disculpas, cosas que debería de hacer acá también ante un público que esperaba bailar, que esperaba corear con él las letras de sus canciones”, manifestó la conductora de 'Magaly TV, la firme'.

Medina no cree que el problema con Carlos Vives haya sido el sonido, sino lo atribuye a su capacidad vocal. “No sostenía la voz. Si uno se pone a ver bien, no era que el micrófono se le entrecortaba, era que él cantaba entrecortado, como si estuviera haciendo playback y no estuviera cantando. Se concentró en la ayuda total que tuvo de sus coristas, muy buenas voces, además que fueron quienes sostuvieron esa parte del concierto”, añadió.

“El público se aburrió, perdió las ganas de continuar ahí y se comenzó a ir. Gran parte del público se desapareció de este lugar. Fue terrible. Yo creo que si un cantante ya no tiene la voz, no la ha cuidado lo suficiente y no está capacitado para salir a un concierto, creo que lo mejor sería ser sincero y cancelarlo”, concluyó.

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