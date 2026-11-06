Gian Marco se impone ante Jorge Drexler y Leonel García como ‘Compositor del año’ en los Premios HEAT 2026: “Agradezco a todos los que votaron por mi trabajo” Este reconocimiento a Gian Marco llega tras el lanzamiento de su álbum de salsa 'Bajo la manga' y su reciente ingreso al Salón de la Fama de los grandes compositores de la música latina.

El cantautor peruano Gian Marco fue galardonado como ‘Compositor del Año’ en los Premios HEAT 2026, celebrados en Puerto Vallarta, México, el pasado 5 de noviembre.

El cantautor peruano Gian Marco fue galardonado como ‘Compositor del Año’ en los Premios HEAT 2026, celebrados en Puerto Vallarta, México, el pasado 5 de noviembre. Foto: composición LR.

El reconocido cantautor peruano Gian Marco Zignago fue distinguido como Compositor del Año en los Premios HEAT 2026, realizados el jueves 5 de noviembre en Puerto Vallarta, México. La ceremonia, desarrollada bajo el concepto Al Estilo Jalisco, reunió a destacados exponentes de la música latina y reconoció el talento, la trayectoria y la influencia del artista nacional en la industria musical.

Con una extensa carrera y un repertorio de canciones que han conquistado a diferentes generaciones, Gian Marco se impuso a artistas internacionales de la talla de Edgar Barrera, Cristian Maldonado, Joss Favela, Horacio Palencia, Pablo Preciado, Eden Muñoz, Marcela de la Garza, Elena Rose, Justin Quiles, Leonel García, José Luis Roma y Jorge Drexler.

Gian Marco se destacó frente a artistas internacionales como Jorge Drexler y Justin Quiles, reafirmando su influencia en la música latina con su trayectoria y talento.

Gian Marco celebra reconocimiento en los Premios HEAT 2026

Tras recibir este importante reconocimiento, el intérprete peruano expresó su agradecimiento a quienes respaldaron su trabajo y destacó el papel fundamental de los seguidores en el éxito de sus composiciones.

"Agradezco a todos los que votaron por mi trabajo y por mis canciones. Siempre lo digo: el destino de una canción es la gente. Gracias a Premios HEAT por considerarme en esta categoría y por seguir reconociendo y enalteciendo el talento de los artistas, y la diversidad de géneros de nuestra música latina", manifestó Gian Marco.

El galardón llega en una etapa significativa para el músico peruano, quien el pasado 15 de octubre presentó 'Bajo la manga', su más reciente producción discográfica dedicada a la salsa. El álbum está compuesto por siete canciones que muestran una nueva faceta de su propuesta musical. A través de este proyecto, Gian Marco incursiona en diferentes sonoridades del género tropical, sin dejar de lado el estilo y la sensibilidad que caracterizan sus composiciones.

Asimismo, el premio obtenido en los HEAT 2026 se suma a otro importante acontecimiento en su trayectoria: su reciente incorporación al Salón de la Fama de los Compositores Latinos, una distinción destinada a reconocer a los autores cuyas obras han dejado una huella significativa en la historia de la música de la región.